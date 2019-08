Esas largas notas de voz de vos, por Reuben Morales - Runrun

TODOS TENEMOS UN AMIGO especializado en enviarnos notas de voz de Whatsapp que duran algo así como 5:46. Fenómeno ante el cual, la Organización Mundial de la Salud debería declarar ya mismo una pandemia. De hecho, si Manuel Carreño estuviese vivo, ya hubiese incluido en su “Manual de Urbanidad y Buenas Maneras”: “Una nota de voz de Whatsapp no debe exceder el minuto”. Pues estemos claros: si duran 0:59, son como una prenda de ropa a 9,99. Obviamente cuesta 10, pero uno igual cae en el truquito mental y la compra.

Sin embargo, le ayudaremos a combatir este horrible mal ante el cual, aún, no se puede escapar como en YouTube; donde puedes acelerar la velocidad del video y verlo en la mitad del tiempo. ¿Cuándo Whatsapp creará algo similar? Por ello, le brindaremos estrategias para saber cómo lidiar con esas notas de voz que duran algo así como 5:46.

Lo primero es saber identificar cuándo viene una. Si usted toma su teléfono y observa que un contacto de su Whatsapp dice “Grabando audio… Grabando audio… Grabando audio”, ¡prepárese! Se viene el equivalente a una cadena de Chávez condensada en una sola nota.

Cuando llegue la grabación, que en efecto dura 5:46, no se estrese. El segundo paso es saber a qué se debe la duración. Por un lado, es porque seguramente abundan muchos “eeehhh” y “aaaahh” de la persona divagando entre ideas. Si no es eso, es la persona subestimándole y repitiéndole la misma información varias veces y de forma distinta, como: “Entonces ya sabes: cuando llegues, me llamas. Necesito me eches un ring apenas estés allí. Eso es bajándote del carro y llamándome”.

Como tercero, juegue a lo siguiente: imagine que su amigo tiene un podcast y ése es el nuevo episodio. Si no, piense mal y asuma que su amigo tiene una alianza secreta con los malandros de la zona y justo planificó inmovilizarlo por 5:46 minutos para que puedan robarlo fácilmente.

Cuarto: prepare bien la ocasión. Antes de oír esos 5:46, sírvase un trago, abra una bolsa de maní y siéntese en una silla cómoda. Llegó el momento de escuchar la nota. Con cada segundo escuchado, sabemos que usted morirá lentamente por dentro. De hecho, aprovechamos para pedirle a esos científicos expertos en saber cuánto tiempo de vida quita un cigarrillo, averiguar cuántos días de vida pierde uno por cada nota de voz larga escuchada en Whatsapp.

Para terminar, como usted desea vivir plenamente sin malgastar su precioso tiempo, entonces preste atención a este gran consejo de vida que lo vacunará de toda nota de voz larga en whatsapp. Le va a dar “play” a la nota de voz. A su amigo le llegará el respectivo doble “check” azul de que la está escuchando. Inmediatamente deténgala. Ahora grabe una nota de voz diciéndole a su amigo: “Pana, disculpa, por alguna razón tu nota de voz no se escucha nada. Salen esos 5 minutos 46, en silencio. ¿Me la puedes volver a grabar?”. Repita cuantas veces sea necesario y listo. ¡Adiós amigo especializado en enviarnos notas de voz de Whatsapp que duran algo así como 5:46!

@ReubenMoralesYa

