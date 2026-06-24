El Mañanero del 24 de junio: nuevo mandatario de Colombia no se va a sentar “con malandros” del rodrigato

¡Buenos días! Aquí te servimos El Mañanero de este miércoles, 24 de junio, ese rapidito de noticias que entra suave, pero despierta de golpe. El menú incluye “El primer sorbo”, una dosis fuerte de información para abrir los ojos, esa noticia que marca la agenda; “Recién salido del horno”, un resumen de los temas más importantes de las últimas horas; “Lo que rompe en redes”, para que arranques la jornada a tono con los temas virales o tendencia en X, Instagram o TikTok; “Azuquita pa’l café”, un contenido curioso o inspirador para endulzar la mañana y “La ñapa”, con recomendaciones culturales, de información general o entretenimiento para que tu día tenga buen sabor hasta el próximo café.

El primer sorbo

En una de las jornadas electorales más reñidas y polarizadas de la historia reciente de Colombia, el abogado penalista Abelardo de la Espriella logró consolidar un vertiginoso ascenso político que lo llevará a la Casa de Nariño el próximo 7 de agosto.

A finales de mayo de este año, de la Espriella aseguró que cualquier gestión diplomática relacionada con Venezuela se hará exclusivamente a través de la Secretaría de Estado de los Estados Unidos.

Durante una entrevista concedida a Caracol Radio, el colombiano declaró: “Yo con esos malandros no me voy a sentar. Eso lo hacemos a través de Estados Unidos”.

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La cita

Vanessa Nunes, psicóloga: “No se sienten suficientes, pero no necesariamente son ellos sino la realidad que los envuelve. De manera inconsciente, el bajo salario docente se internaliza como ‘mi trabajo no vale nada’, lo que lleva a sentimientos de inutilidad y vergüenza”.

Lo que rompe en redes

#AlertaSinMordaza 🚨



Se denuncia la alarmante situación del preso político José Sánchez “Mazuco”, quien continúa injustamente privado de libertad desde el 30 de septiembre de 2024 en las instalaciones del Internado Judicial El Rodeo I. De acuerdo con sus familiares, el ex… pic.twitter.com/mPZl2QjcOu — Un Mundo Sin Mordaza (@Sinmordaza) June 23, 2026

Azuquita pa’l café

Nayib Bukele presentó el nuevo robot canino que reforzará las labores de seguridad y control en el Aeropuerto Internacional de El Salvador.

Nothing makes kids happier than being screened for drugs and controlled substances at the new airport terminal 😂 https://t.co/UOQOwDKHW0 pic.twitter.com/CXBbk97f4f — Nayib Bukele (@nayibbukele) June 23, 2026

La ñapa (recomendamos…)

Te presentamos la Agenda Semanal del Centro Cultural Chacao. Un sinfín de actividades a realizar entre el 22 y el 28 de junio.