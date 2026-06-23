Quinto preso fallecido bajo custodia del Estado en junio, 28 en los últimos tres meses

El Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) confirmó el fallecimiento de José Gregorio Mendoza Guzmán, quien estaba recluido en el Centro Penitenciario de la Región Andina.

El OVP confirmó que el recluso Mendoza Guzmán murió a consecuencia de una hipoxia severa, condición crítica donde los tejidos del cuerpo no reciben el oxígeno necesario para funcionar.

Este fallecimiento eleva a cinco el número de internos que han perdido la vida en los centros penitenciarios solo durante el mes de junio. La lista incluye a Yosevet de Jesús Lozada; en Rodeo III. Alberto Rafael Solarte Cabrera; en el Centro de Reclusión Dr. Francisco Delgado, antigua cárcel de El Marite, estado Zulia. Fabiana Desirée Páez Fernández, en La Crisálida. Yonny José Bastidas Briceño; en el Centro Penitenciario de Occidente I Cipriano Castro, en Santa Ana, estado Táchira.

#DenunciaOVP 🚨 En al menos 72 horas hemos conocido la muerte de tres personas privadas de libertad en #Venezuela.



Este martes #23Jun confirmamos el fallecimiento de José Gregorio Mendoza Guzmán, quien estaba recluido en el Centro Penitenciario de la Región Andina.



El #OVP… pic.twitter.com/c2qshBRxzg — Observatorio Venezolano de Prisiones (@oveprisiones) June 23, 2026

El Observatorio Venezolano de Prisiones destacó que entre abril y junio han fallecido 28 personas bajo custodia del Estado venezolano.

La ONG exigió al Gobierno que “vele por la integridad de los privados de libertad, cumpla con la legislación venezolana, y garantice o atención médica, pues de lo contrario es condenarlos a morir”.

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