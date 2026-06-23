Estado venezolano es una máquina de fabricar muertos en las cárceles 

La lista de personas privadas de libertad que han fallecido en la cárceles este año bajo custodia del Estado sigue aumentando, en esta oportunidad se trata de Yonny José Bastidas Briceño, quien estaba recluido en el Centro Penitenciario de Occidente I “Cipriano Castro” en Santa Ana, estado Táchira.

Así lo informó el Observatorio de Prisiones a través de su cuenta de X, quien informó que la falta de atención médica integral provocó que Bastidas muriera víctima de una peritonitis aguda, además de otras complicaciones de salud.

De acuerdo al OVP, con la muerte de Bastidas se eleva a 27 la cifra de fallecidos en centros penitenciarios en Venezuela en tan solo tres meses de este año (de abril a junio).

El OVP informó que solo en junio han registrado cuatro muertes de privados de libertad; además de Bastidas Briceño, fallecieron Josevet de Jesús Lozada en el Rodeo III, Alberto Rafael Solarte Cabrera en el Centro de Reclusión Doctor Francisco Delgado, antigua cárcel de El Marite en el estado Zulia y Fabiana Desiree Páez Fernández en La Crisálida.

OVP recordó que en su informe anual 2025, la falta de atención médica ocasionó la muerte de 95 % de los reclusos en el país.

“El Estado sigue omitiendo su responsabilidad”, expuso el OVP.

La organización informó que con una población de más de 1400 reclusos, el centro penitenciario tachirense sufre un hacinamiento superior al 165 %.

“Recordamos que cuando una persona muere bajo su custodia del Estado, y la desnutrición es una de sus causas, se violentan los deberes de protección. Al estar privados de libertad dependen por completo de las autoridades para su alimentación, salud y vida digna”.

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