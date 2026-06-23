“Ha sido el camino correcto”: La perla que lanzó Delcy sobre Estados Unidos delante de “Nicolasito”

A Delcy Rodríguez, la presidenta encargada de Venezuela bajo la tutela de la administración de Donald Trump, no le importó que en el mismo escenario estuviera Nicolás Maduro Guerra, el hijo del preso desde hace casi seis meses en Estados Unidos, Nicolás Maduro Moros, para ella, el trazado desde el pasado 3 de enero “ha sido el camino correcto”.

En el marco de un acto con invitados internacionales por el Bicentenario del Congreso Anfictiónico de Panamá, destacó que el 3E de este año marcó una “inflexión” en la política nacional y en las relaciones internacionales de la nación.

“Han transcurrido ya casi seis meses y siento que ha sido el camino correcto. Dirimir las controversias a través del espacio diplomático y garantizar la paz, la tranquilidad, la soberanía y la independencia de Venezuela. Estamos en una marca histórica de grandes dificultades y acechanzas”, afirmó.

Delcy Rodríguez hizo la afirmación luego que el encargado de negocios de Estados Unidos en Venezuela, John Barrett, posteara en X en una foto con la presidenta de la Asamblea Nacional de 2015, Dinorah Figuera, en la sede de la embajada en Caracas.

Figuera se reunió previamente con el presidente de la actual AN controlada por el chavismo, Jorge Rodríguez, quien apenas el año pasado la llamó “delincuente” y amenazó con encarcelarla por supuestamente robar fondos del Estado durante el gobierno interino de Juan Guaidó.

“Queremos desarrollar esa potencia para que lo que está en el subsuelo se convierta en felicidad social de nuestro pueblo”, sentenció Delcy Rodríguez .

Pese a que todavía quedan más de 500 presos políticos en centros de reclusión del Estado y según el Observatorio Venezolano de Prisiones desde abril se han muerto 27 personas privadas de libertad, la presidenta tutelada llamó a la reconciliación.

“Venimos de un infortunio y tenemos que reconstruir y tenemos que tejer más allá de un sector, tenemos que amparar a toda Venezuela y por eso hemos llamado, desde las distintas diversidades, al encuentro entre los venezolanos”, enfatizó Delcy Rodríguez.

Asomo que su gobierno, que según la ONG Laboratorio de Paz el próximo 2 de julio cumplirá el lapso tope para convocar a elecciones, se propone unificar a los venezolanos que puedan “tener hartazgo de los extremos políticos”.

Nicolás Maduro Guerra estuvo en la juramentación de Rodríguez, apenas días después que capturaron a su padre y lo llevaron a Estados Unidos.

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