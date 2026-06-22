John Barrett se reúne con Dinorah Figuera y ratifica apoyo de EE. UU. a la AN de 2015

El encargado de negocios de Estados Unidos para Venezuela, John Barrett, ratificó este lunes que el gobierno estadounidense reconoce y respalda a la Asamblea Nacional electa en 2015.

“Fue un gusto reunirme en Caracas con Dinorah Figuera, presidenta de la Asamblea Nacional de 2015, la última institución democrática reconocida por los EE.UU.”, expresó el diplomático a través de la cuenta en X de la embajada.

La afirmación fue hecha tras una reunión en Caracas con Dinorah Figuera, presidenta de la Asamblea Nacional de 2015, en la que Barrett aseguró que Washington continuará apoyando los esfuerzos institucionales orientados a la reconciliación política, un componente central del plan de tres fases impulsado por la administración de Estados Unidos.

Fue un gusto reunirme en Caracas con Dinorah Figuera, presidenta de la Asamblea Nacional de 2015 – la última institución democrática reconocida por los EE.UU. Seguiremos apoyando estos esfuerzos entre las autoridades institucionales en favor de una reconciliación política, un… pic.twitter.com/CWhhVYVSKI — Embajada de los EE.UU. en Caracas (@usembassyve) June 22, 2026

“¡Seguimos con Venezuela!”, expresó el funcionario a modo de conclusión.

La enviada de Estados Unidos

Después de ocho años de exilio, Dinorah Figuera no ha parado desde que llegó a Venezuela el 18 de junio. Solo horas después de arribar al Aeropuerto Internacional de Maiquetía, se reunió con el actual presidente de la AN, quien antes del 3 de enero la había calificado como una “delincuente” y “vende patria”.

Figuera calificó como fructífera la reunión con Rodríguez y aseguró que Estados Unidos únicamente está haciendo una labor de acompañamiento para la implementación de tres fases recomendada por la administración del presidente estadounidense Donald Trump, que incluye recuperación, estabilización y elecciones justas y libres.

En una entrevista con el periodista Luis Olavarrieta, Figuera dijo que ella fue la seleccionada para hablar con Rodríguez así como la presidenta interina Delcy Rodríguez, porque Estados Unidos está reconociendo la institucionalidad de la Asamblea Nacional de 2015.

Apuntó que su regreso a Venezuela fue por intermedio de una invitación del subsecretario de Estado de Estados Unidos para Asuntos del Hemisferio Occidental, Michael Kozak.

Para Figuera, la transición en Venezuela será un largo tránsito: “No es verdad que las cosas no han cambiado, cuando yo me fui entrevistaron cuatro periodistas, hoy había muchos en Maiquetia”.ç

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.



