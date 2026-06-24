Alex Saab pide “taima”: difieren su audiencia para el 24 de julio

La audiencia del empresario colombiano colombiano Alex Saab, originalmente prevista para el 24 de junio de 2026, fue diferida por 30 días y reprogramada para el próximo 24 de julio.

La defensa de Saab, acusado de ser el presunto testaferro de Nicolás Maduro, pidió posponer la audiencia de formulación de cargos y de revisión de su representación legal, con el fin de disponer de más tiempo para formalizar su equipo de abogados.

La petición, que no fue objetada por la Fiscalía, también incluyó la renuncia temporal de Saab a su derecho a un juicio rápido mientras se completa el proceso de representación legal.

Alex Saab, de 54 años, compareció por primera vez ante una corte federal de Miami el pasado 18 de mayo, dos días después de ser deportado desde Venezuela a Estados Unidos. En la audiencia fue acusado de lavado de dinero y conspiración para realizar transacciones financieras, así como de ocultar y disfrazar el origen de fondos, y se ordenó que permaneciera detenido sin derecho a fianza.

La deportación de Saab a Estados Unidos se produjo después de la operación militar estadounidense del pasado 3 de enero que depuso y capturó a Maduro, quien permanece en Nueva York enfrentando cargos relacionados con narcotráfico.

El empresario colombiano, con documentos que lo acreditaban como diplomático venezolano, ya había enfrentado anteriormente cargos de lavado de dinero en Estados Unidos.

Tras ser detenido en Cabo Verde en 2020 y extraditado a territorio estadounidense, el empresario fue liberado en 2023 durante el Gobierno de Joe Biden como parte de un intercambio de prisioneros con Venezuela. Posteriormente, regresó a Caracas, donde fue nombrado ministro de Industrias y Producción Nacional.

Maduro también pidió tiempo

El pasado 16 de junio, el juez de la corte federal de Nueva York aceptó la solicitud de la Fiscalía de EE UU y los abogados de Nicolás Maduro de aplazar hasta el 22 de julio la próxima audiencia, bajo el argumento de problemas de logística y seguridad relacionados con su traslado al tribunal.

La petición fue presentada al juez federal Alvin K. Hellerstein, quien está a cargo del caso en la corte del Distrito Sur de Nueva York. En el caso de Maduro y Cilia Flores, la audiencia estaba programada para el 30 de junio, por lo que con la extensión la nueva cita será el 22 de julio.

Nicolás Maduro está acusado de cuatro cargos federales: conspiración de narcoterrorismo, conspiración para la importación de cocaína, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos, y conspiración para poseer esos mismos artefactos en apoyo de actividades criminales, así como de colaborar con organizaciones criminales calificadas como terroristas por Washington.

Cilia Flores, por su parte, enfrenta cargos vinculados a presuntas operaciones de apoyo logístico y financiero a la misma estructura criminal.

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*Con información de TalCual