Abogados conmemoran su día en un país con denuncias de ausencia de Estado de derecho 

“Ejercer la defensa de los derechos humanos bajo regímenes autoritarios como el venezolano tiene un costo muy alto y la sociedad civil, entre ellos los abogados, son perseguidos por hacer su trabajo. Buscar la verdad se ha convertido en un acto de alto riesgo”, escribió en su cuenta de X este martes 23 de junio, la ONG Observatorio Venezolano de Prisiones.

Cada 23 de junio se celebra en Venezuela el Día Nacional del Abogado en Venezuela en conmemoración del nacimiento de Pedro Gual, considerado el “Padre de la Abogacía Venezolana”.

“Detrás de cada persona privada de libertad hay una voz que se niega a callar. Queremos reconocer la labor de los abogados, en especial de los defensores de derechos humanos, quienes arriesgan todo por la justicia…seguiremos acompañando con firmeza a los familiares en su dolor y en su búsqueda de respuestas, documentando y denunciando las vulneraciones que comete el régimen venezolano”, agregó el OVP.

Por su parte, el partido Acción Democrática también resaltó la labor de los profesionales del derecho.

“En un país sin Estado de derecho, ser abogado con vocación y profesionalismo, es un acto de digna admiración y reconocimiento. Nuestro compromiso no solo es con que exista justicia en Venezuela, sino también sean respetados los derechos y valores éticos y morales de cada ciudadano”, escribió la tolda blanca en X.

Por su parte, la presidenta del partido Encuentro Ciudadano y ex diputada, Delsa Solórzano, sentenció que ejercer el derecho en Venezuela es un acto de rebeldía que exige convicción, coraje y perseverancia.

“Durante más de 27 años, miles de abogados han defendido principios, derechos y libertades aun cuando el Estado de derecho ha estado ausente. Pero hoy podemos mirar al futuro. A la Venezuela democrática que construiremos entre todos. A una Venezuela donde la ley vuelva a ser garantía de libertad y no instrumento de persecución. Donde los tribunales sirvan a la justicia y no al poder”, escribió la abogada y defensora de derechos humanos en su cuenta de X.

Solórzano indicó que en la Venezuela del futuro, los abogados tendremos un papel fundamental en la transición y reconstrucción institucional.

“Sobre nuestros hombros recaerá buena parte de la tarea de restablecer la confianza en las instituciones, garantizar la vigencia de los derechos y fortalecer la República. A mis colegas, que nunca dejaron de creer en la justicia ni de luchar por ella a pesar de la adversidad, mi reconocimiento y gratitud”, añadió.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país