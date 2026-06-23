CIDH otorga medidas cautelares al preso político ítalo-venezolano Daniel Echenagucia

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares en beneficio del preso político Daniel Enrique Echenagucia, tras considerar que el ciudadano “se encuentra en una situación de gravedad y urgencia”.

La solicitud del caso detalla que las autoridades detuvieron a al beneficiario, de nacionalidad venezolana e italiana, el 2 de agosto de 2024. El documento técnico expone que Echenagucia Vallenilla “permanece en condiciones inadecuadas de detención, con restricciones a sus comunicaciones con el exterior y presuntas agresiones”.

Asimismo, el informe resalta que el detenido se encuentra “sin acceso a atención médica adecuada para asma crónica, artrosis, hipertensión arterial, y otras patologías que padece”. Esta situación persiste a pesar de las gestiones ante distintas autoridades nacionales, mientras que el Estado no proporcionó información a la CIDH.

El organismo multilateral alertó que existe una “inminente posibilidad de que se materialice un daño grave a sus derechos” debido a las condiciones de reclusión descritas. Ante la ausencia de respuestas del Estado que permitan apreciar las acciones para mitigar el riesgo, la CIDH aplicó el artículo 25 de su Reglamento.

La CIDH solicitó a las autoridades de Venezuela a adoptar “las medidas necesarias para proteger los derechos a la vida, integridad personal y salud de Daniel Enrique Echenagucia Vallenilla”.

Daniel Echenagucia es campeón de pesca y apasionado del campo. Hoy sobrevive en una celda de 2×2 en El Rodeo I con una orden de excarcelación emitida desde enero de 2026 que el sistema se niega a ejecutar.

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