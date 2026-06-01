El Mañanero del 1 de junio: Machado asegura que regresará a Venezuela y otras noticias

¡Buenos días! Aquí te servimos El Mañanero de este lunes, 1 de junio, ese rapidito de noticias que entra suave, pero despierta de golpe. El menú incluye “El primer sorbo”, una dosis fuerte de información para abrir los ojos, esa noticia que marca la agenda; “Recién salido del horno”, un resumen de los temas más importantes de las últimas horas; La “perla” del día, esa frase altisonante que te hará espabilar; “Lo que rompe en redes”, para que arranques la jornada a tono con los temas virales o tendencia en X, Instagram o TikTok; “Azuquita pa’l café”, un contenido curioso o inspirador para endulzar la mañana y “La ñapa”, con recomendaciones culturales, de información general o entretenimiento para que tu día tenga buen sabor hasta el próximo café.

El primer sorbo

La líder opositora María Corina Machado aseveró que regresará a Venezuela para acompañar la transición que, aseguró, se va a producir en el país por la vía cívica. Catalogó la situación institucional actual como insostenible y enmarcó su retorno dentro de las líneas de acción estratégica acordadas recientemente en el “Manifiesto de Panamá”.

Este domingo 31 de mayo, en una entrevista con N+ Univisión, Machado fijó posición sobre el panorama electoral que requerirá el país e indicó su respaldo a la apertura de opciones para la ciudadanía.

Lea la nota completa AQUÍ

Recién salido del horno: otras noticias

Andrés Velásquez a Larry Devoe: ¿Dónde están Hugo Marino y Yoneiker Guanares?

La lucha de Ignacio Landaeta: 29 años exigiendo justicia por el asesinato de sus hijos

ONG alertan sobre criminalización LGBTIQ+ tras operativo policial en Barquisimeto

Desde este #1jun el pasaje queda en 140 bolívares: Ejecutivo rompe acuerdo de indexación

Sippenhaft venezolano condena la salud de Daniela Araña

Edmundo González: “Es momento de construir las condiciones para unas elecciones presidenciales”

OVP registra 18 muertes bajo custodia tras nuevo caso en Táchira

Dólar/Euro BCV

La perla del día

El dirigente cuestionó que el fiscal general Larry Devoe no haya ordenado una investigación sobre estos casos. “¿Acaso también los enterraron para ocultar sus asesinatos?”, escribió aNDRÉS vELÁSQUEZ Al fiscal larry Devoe.

Lo que rompe en redes

Colombia ya decidió quienes son los dos candidatos que van a segunda vuelta para disputar la presidencia del país. Con el 79,77% de votos contados, Abelardo de la Espriella se alzó con: 43,75%, Iván Cepeda obtuvo 41,51% y Paloma Valencia 6,62%.

#AHORA | Definida segunda vuelta:



Boletín 13 en Colombia:



79,77% de votos contados.



– Abelardo: 43,75%



– Iván Cepeda: 41,51%.



– Paloma: 6,62%. pic.twitter.com/RirN0E3vOs — Orlando Avendaño (@OrlvndoA) May 31, 2026

Azuquita pa’la café

Este video, creado con Inteligencia Artificial, muestra cómo ha evolucionado la moda femenina desde el año 1900 hasta la actualidad. Los cambios te harán recordar épocas memorables.

Beautifully done. Evolution of women’s fashions. pic.twitter.com/7L4THR08W7 — Juanita Broaddrick (@atensnut) May 31, 2026

La ñapa (recomendamos…)

Aquí tendrás la oportunidad de revivir los mejores momentos de los cinco musicales más icónicos de Broadway. Será inevitable corear las canciones y hasta bailar con los artistas.