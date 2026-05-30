Sippenhaft venezolano condena la salud de Daniela Araña

El Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) denunció que Daniela Alexandra Araña Gutiérrez, de 34 años, requiere atención médica especializada en las celdas de la cárcel La Crisálida, en Los Teques.

A través de su cuenta en X, el OVP informó que desde el pasado 25 de mayo Daniela Araña está presentando un cuadro de presión alta (160/115), sangrado por la nariz y taquicardia.

Según el observatorio, Daniela se comunicó con sus familiares para pedirles medicinas, pero sus familiares insisten en que un médico cardiólogo debe examinarla y practicarle exámenes para descartar complicaciones.

No es la primera vez que su salud se debilita bajo custodia; ya durante su paso por la Dgcim en Boleíta, presentó crisis hipertensivas que no fueron atendidas debidamente.

El OVP recordó que el artículo 43 de la Constitución establece que el Estado tiene la responsabilidad de velar por la salud de las personas privadas de libertad, sin embargo, violentan esta y todas las legislaciones nacionales e internacionales al no garantizar el derecho a la salud de los presos, como una forma de tortura, trato cruel e inhumano, tanto a ellos como a sus familiares.

Víctima de Sippenhaft

El Observatorio Venezolano de Prisiones señaló que Daniela está detenida arbitrariamente por ser prima del primer teniente del Ejército, José Ángel Rodríguez Araña, quien fue señalado de presuntamente participar en las Operaciones Aurora y Oro, y se encuentra en el exilio.

Además de Daniela, hay otros cinco familiares del primer teniente detenidos arbitrariamente: Génesis Rodríguez Araña, hermana del militar, detenida desde el 24 de enero de 2025. Gilbert Araña, primo, detenido desde el 22 de enero de 2024.

Jhoany José Rodríguez Ramírez (hermano), Carlos Alberto Belandria (primo) y Christian José Quintero (primo), están detenidos desde el 18 de septiembre de 2025, presuntamente vinculados al caso de un explosivo en Plaza Venezuela. Actualmente se encuentran recluidos en Rodeo I.

Previamente los padres del militar, quienes se encuentran actualmente en el exilio, también fueron detenidos durante un tiempo.

El Gobierno venezolano emplea la práctica del sistema nazi conocido como Sippenhaft, que significa “castigo por responsabilidad familiar”, en la cual los parientes cargan con la supuesta culpa del delito cometido por un miembro de la familia.

“Esto constituye una grave violación del derecho internacional y un patrón de persecución prohibido por todas las normas de derechos humanos”, afirmó el OVP al tiempo que exigió que las autoridades de La Crisálida le brinden atención médica especializada a Daniela Araña y le garanticen el acceso a la salud.

La ONG instó a la Defensoría del Pueblo a hacer una evaluación de la práctica del Sippenhaft, que han denunciado los familiares de manera pública, e investigue a las autoridades que se han prestado para estas detenciones arbitrarias.

Daniela Alexandra Araña Gutiérrez, de 34 años, requiere atención médica especializada en las celdas de la cárcel La Crisálida, en Los Teques, ya que desde el 25 de mayo tiene la presión alta (160/115), sangrado por la nariz y taquicardia.



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