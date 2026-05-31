Machado asegura que regresará a Venezuela para acompañar la transición

La líder opositora María Corina Machado aseveró que regresará a Venezuela para acompañar la transición que, aseguró, se va a producir en el país por la vía cívica. Catalogó la situación institucional actual como insostenible y enmarcó su retorno dentro de las líneas de acción estratégica acordadas recientemente en el “Manifiesto de Panamá”.

Este domingo 31 de mayo, en una entrevista con N+ Univisión, Machado fijó posición sobre el panorama electoral que requerirá el país e indicó su respaldo a la apertura de opciones para la ciudadanía.

“Yo quiero que haya múltiples candidaturas para que la gente pueda escoger y ratificar realmente cuál es el liderazgo, los valores, las ideas, la visión que quiere para la nueva Venezuela”, aseveró la fundadora de Venezuela Venezuela. Asimismo destacó que Acuerdo de Panamá de edificar bases institucionales estables que tengan vigencia para las próximas generaciones.

Explicó que el documento tiene como propósito establecer consensos de alcance de largo plazo sobre el diseño de las instituciones del país. Detalló que la propuesta de reconstrucción de la República será sometida a debate nacional con la finalidad de incorporar las visiones de diversos sectores de la sociedad venezolana.

“No es solamente cómo termina de salir este régimen, sino cómo se construyen las instituciones que tienen que durar siglos, generaciones por venir”, argumentó Machado. Sostuvo que las reuniones celebradas en Panamá como un hecho significativo para la articulación de la coalición opositora, a pesar de las discrepancias ideológicas.

Edmundo González respalda elecciones

Este sábado 30 de mayo, el líder político de oposición, Edmundo González Urrutia, afirmó que Venezuela debe iniciar de inmediato la construcción de condiciones para un nuevo proceso presidencial “verdaderamente democrático y libre”.

A través de un mensaje difundido en sus redes sociales, González insistió en que el país necesita avanzar hacia unas elecciones presidenciales que funcionen como un instrumento ciudadano para el cambio político y la reinstitucionalización democrática.

“Es momento de construir las condiciones para realizar unas elecciones presidenciales que contribuyan a la reinstitucionalización democrática del país y se sienten las bases para un gobierno estable y verdadero que nos incluya a todos”, dijo el líder político.

Edmundo González precisó que unas elecciones con garantías deben contar con árbitros independientes, un registro electoral representativo de la realidad venezolana, observación nacional e internacional, pluralismo político y acceso a los medios independientes.

Agregó que existen condiciones previas “no negociables”: la liberación de presos políticos, el fin de la persecución, el respeto a la Constitución y la independencia del Poder Electoral y del Poder Judicial.

*Con información de TalCual

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