Edmundo González: “Es momento de construir las condiciones para unas elecciones presidenciales”

Este sábado 30 de mayo, el líder político de oposición, Edmundo González Urrutia, afirmó que Venezuela debe iniciar de inmediato la construcción de condiciones para un nuevo proceso presidencial “verdaderamente democrático y libre”.

A través de un mensaje difundido en sus redes sociales, González insistió en que el país necesita avanzar hacia unas elecciones presidenciales que funcionen como un instrumento ciudadano para el cambio político y la reinstitucionalización democrática.

“Es momento de construir las condiciones para realizar unas elecciones presidenciales que contribuyan a la reinstitucionalización democrática del país y se sienten las bases para un gobierno estable y verdadero que nos incluya a todos”, dijo el líder político.

Edmundo González precisó que unas elecciones con garantías deben contar con árbitros independientes, un registro electoral representativo de la realidad venezolana, observación nacional e internacional, pluralismo político y acceso a los medios independientes.

Agregó que existen condiciones previas “no negociables”: la liberación de presos políticos, el fin de la persecución, el respeto a la Constitución y la independencia del Poder Electoral y del Poder Judicial.

Unidad opositora y hoja de ruta común

El dirigente destacó además la reciente reunión en Panamá entre María Corina Machado y las Fuerzas Democráticas de Venezuela, a la que calificó como una muestra de cohesión en torno a un mismo objetivo: la libertad política del país.

“Cuando el liderazgo democrático apunta en la misma dirección, esa dirección es un mandato”, señaló.

González reiteró que su rol es custodiar la voluntad ciudadana que se pronunció el 28 de julio por un cambio. “Mi compromiso es hacer todo lo que esté en mis manos para que ese mandato se convierta en libertad real, en democracia real”, dijo, asegurando que defenderá ese derecho “sin odio, sin violencia, pero sin rendirse”.

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