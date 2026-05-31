Andrés Velásquez a Larry Devoe: ¿Dónde están Hugo Marino y Yoneiker Guanares?

El dirigente político Andrés Velásquez denunció este domingo 31 de mayo, que en Venezuela aún existen personas detenidas cuyo paradero se desconoce.

A través de su cuenta en X, Velásquez indicó que madres y familiares de presos desaparecidos los han tratado de ubicar desesperadamente, han exigido a los organismos información, pero no han obtenido respuestas.

El dirigente de oposición cuestionó la actuación del fiscal Larry Devoe y rechazó que no haya iniciado una investigación.

“¿Por qué el Fiscal general no ordena una investigación al respecto? ¿Acaso también los enterraron para ocultar sus asesinatos?”, posteó en la red social.

La organización política La Causa R reiteró su exigencia al Ministerio Público para que informe sobre el paradero de Hugo Marino, experto en rescate submarino, desaparecido tras ser detenido por cuerpos de seguridad en 2019 y Yoneiker Guanares Delgado, de quien familiares y organizaciones de derechos humanos también reportan desaparición bajo custodia estatal.

Velásquez afirmó que la ausencia de información constituye una violación grave de derechos humanos y responsabilizó al Estado por garantizar la integridad y la ubicación de toda persona detenida.

Aún existen varios secuestrados por la dictadura, de los que nada se sabe. Sus madres y familiares los han tratado de ubicar desesperadamente. Han exigido a los organismos información y hasta ahora se los han negado.

¿Por qué el Fiscal general no ordena una investigación al… — Andrés Velásquez (@AndresVelasqz) May 31, 2026

Hugo Marino, experto en rescate submarino, fue detenido en abril de 2019 por funcionarios del Estado cuando ingresó al país por el Aeropuerto Internacional de Maiquetía. Desde ese momento su paradero es desconocido. Su familia lo ha buscado durante estos siete años sin hallar respuesta.

Por su parte, Yoneiker Guanares Delgado desapareció el 2 de agosto de 2024, cuando salió de su casa en el sector La Alameda, en Rubio, estado Táchira, alrededor de las 11:00 p. m. Desde ese momento no volvió a tener contacto con su familia. Para su familia no existe motivo de detención, pero sospechan que su trabajo como fotógrafo (participó en la grabación de un video para María Corina Machado en el reconteo de votos) puede estar relacionado.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.

