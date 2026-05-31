La ministra para el Transporte, Jacqueline FarÃ­a, anunciÃ³ que la tarifa mÃ¡xima del transporte urbano serÃ¡ de 140 bolÃ­vares a partir del 1 de junio, monto que se mantendrÃ¡ fijo durante los meses de junio y julio.

“La tarifa mÃ¡xima del transporte urbano serÃ¡ de 140 bolÃ­vares durante todo el mes de junio y julio. Eso se ha calculado en funciÃ³n del nÃºmero de pasajeros y del apoyo que sigue dando la presidencia”, declarÃ³.

El anuncio deja sin efecto el esquema de indexaciÃ³n mensual que el gremio del transporte habÃ­a planteado anteriormente en mesas de trabajo en donde pedÃ­an que el costo del pasaje seria el equivalente a 0.25 dÃ³lares y que se actualizara cada mes.

Sacando cuentas

A partir de este lunes primero de junio un trabajador tendrÃ¡ que contar con 280 bolÃ­vares diarios para pagar el pasaje, 1400 bolÃ­vares y al mes 5 600 bolÃ­vares, esto si solo utiliza una unidad de transporte para trasladarse.

Cabe destacar que el salario mÃ­nimo permanece congelado en 130 bolÃ­vares desde 2022. Este aumento en el costo del pasaje impacta en el bolsillo de quienes ganan sueldo mÃ­nimo .

Las tarifas del transporte pÃºblico quedarÃ¡n establecidas asÃ­:

-Transporte urbano: Bs. 140 (0,25 centavos de dÃ³lar).

â€“Metro de Caracas:Â Bs. 90 (0,16 centavos de dÃ³lar).

-MetrobÃºs: Bs. 90 (0,16 centavos de dÃ³lar).

-Metro de Los Teques: Bs. 90 (0,16 centavos de dÃ³lar).

-Ferrocarril de los Valles del Tuy: Bs. 90 (0,16 centavos de dÃ³lar).