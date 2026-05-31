La ministra para el Transporte, Jacqueline FarÃa, anunciÃ³ que la tarifa mÃ¡xima del transporte urbano serÃ¡ de 140 bolÃvares a partir del 1 de junio, monto que se mantendrÃ¡ fijo durante los meses de junio y julio.
“La tarifa mÃ¡xima del transporte urbano serÃ¡ de 140 bolÃvares durante todo el mes de junio y julio. Eso se ha calculado en funciÃ³n del nÃºmero de pasajeros y del apoyo que sigue dando la presidencia”, declarÃ³.
El anuncio deja sin efecto el esquema de indexaciÃ³n mensual que el gremio del transporte habÃa planteado anteriormente en mesas de trabajo en donde pedÃan que el costo del pasaje seria el equivalente a 0.25 dÃ³lares y que se actualizara cada mes.
Sacando cuentas
A partir de este lunes primero de junio un trabajador tendrÃ¡ que contar con 280 bolÃvares diarios para pagar el pasaje, 1400 bolÃvares y al mes 5 600 bolÃvares, esto si solo utiliza una unidad de transporte para trasladarse.
Cabe destacar que el salario mÃnimo permanece congelado en 130 bolÃvares desde 2022. Este aumento en el costo del pasaje impacta en el bolsillo de quienes ganan sueldo mÃnimo .
Las tarifas del transporte pÃºblico quedarÃ¡n establecidas asÃ:
-Transporte urbano: Bs. 140 (0,25 centavos de dÃ³lar).
â€“Metro de Caracas:Â Bs. 90 (0,16 centavos de dÃ³lar).
-MetrobÃºs: Bs. 90 (0,16 centavos de dÃ³lar).
-Metro de Los Teques: Bs. 90 (0,16 centavos de dÃ³lar).
-Ferrocarril de los Valles del Tuy: Bs. 90 (0,16 centavos de dÃ³lar).