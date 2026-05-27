El Mañanero del 27 de mayo: Liberados 8 militares acusados por el “Caso Paracaidistas”

¡Buenos días! Aquí te servimos El Mañanero de este miércoles, 27 de mayo, ese rapidito de noticias que entra suave, pero despierta de golpe. El menú incluye “El primer sorbo”, una dosis fuerte de información para abrir los ojos, esa noticia que marca la agenda; “Recién salido del horno”, un resumen de los temas más importantes de las últimas horas; La “perla” del día, esa frase altisonante que te hará espabilar; “Lo que rompe en redes”, para que arranques la jornada a tono con los temas virales o tendencia en X, Instagram o TikTok; “Azuquita pa’l café”, un contenido curioso o inspirador para endulzar la mañana y “La ñapa”, con recomendaciones culturales, de información general o entretenimiento para que tu día tenga buen sabor hasta el próximo café.

El primer sorbo

Alfredo Romero, director del Foro Penal Venezolano, organización que defiende los derechos humanos de los privados de libertad, informó la noche de este martes 26 de mayo, que los ocho presos políticos militares del llamado “Caso Paracaidistas” o “Caso Baduel” fueron liberados.

En un video difundido en redes sociales, Romero indicó que tras permanecer nueve años y seis meses en prisión, los efectivos castrenses Rubén Bermúdez, Javier Rafael Peña, Feydi Montero, Juan Díaz, Yecson Lozada, Jairo Villegas y Noé Romero fueron liberados.

El Foro Penal también confirmó la liberación del general Ramón Antonio Lozada Saavedra quien estaba detenido desde 2019.

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Recién salido del horno: otras noticias

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Dólar/Euro BCV

La perla del día

Melania Leal, hermana de Emirlendris Benítez: “¿Cuántas madres y padres quieren que sigan muriendo esperando la libertad de sus hijos. Libertad para todos los presos políticos, mujeres y hombres civiles y militares. Basta de tanta tortura psicológica”

Lo que rompe en redes

El periodista Carlos Julio Rojas denunció que el preso político uruguayo-vzlano Jose Breijo (73 años) luego de estar detenido durante más de dos años en Tocuyito, acusado de terrorismo por tomar una simple foto, hoy le otorgan arresto domiciliario pero al llegar a su apartamento en Bello Monte, en Caracas, lo encuentra invadido por un efectivo quien era uno de los policías que lo secuestró.

Video / @CarlosJRojas13: “Denunciamos como el preso político uruguayo-vzlano Jose Breijo (73 años) luego de estar preso más de dos años en #Tocuyito acusado de terrorismo por tomar una simple foto hoy le otorgan arresto domiciliario pero al llegar a su apartamento en #BelloMonte… pic.twitter.com/eeWgo7b6gx — Carlos Julio Rojas (@CarlosJRojas13) May 26, 2026

Azuquita pa’la café

Dejó que su mamá abriera el último sobre de figuritas que tenía y salió Messi. La reacción es de total emoción.

Este chamo dejó que su mamá abriera el último sobre de figuritas que tenía y le terminó saliendo Messi.🇦🇷



La reacción es cine. 🥹🚬 pic.twitter.com/mIh0p0Ulng — Peseteiro (@jpeseteiroDT) May 25, 2026

La ñapa (recomendamos…)

Te presentamos la agenda semanal en el Centro Cultural Chacao.