Motocicletas concentran más de la mitad de las muertes viales en abril

El Observatorio de Seguridad Vial (OSV) publicó su informe de accidentes de tránsito correspondiente al mes de abril 2026, en el que se registraron 327 siniestros a nivel nacional. Según el OSV, las motocicletas representan el mayor factor de riesgo en el país. El 61,30% de los heridos del mes iba a bordo de una moto y los accidentes en este tipo de medio de transporte cobraron la vida de 69 personas: 55 conductores y 14 parrilleros, lo que representa el 52,27% del total de fallecidos registrados.

Al menos 132 personas murieron en el mes cuatro del año por este concepto:102 hombres y 28 mujeres; mientras que otras 411 sufrieron alguna lesión, detalla el reporte.

Este registro es resultado de una colaboración entre el OSV y la Fundación Zoom, instituciones que llevaron a cabo el monitoreo de los accidentes a través de 374 fuentes, entre ellas redes sociales, prensa y reportes en tiempo real de los grupos de auxilio en las principales autopistas del país.

Los protagonistas de la tragedia

Nuevamente, los vehículos de dos ruedas encabezaron la lista de incidentes viales. De acuerdo con el OSV, los motorizados representan una constante en toda la estadística presentada. Estos actores viales estuvieron involucrados en el 54,05% de los casos, seguidos por los carros particulares, con un 25,78%, y las camionetas, con un 8,52%.

Los parrilleros, como se les conoce popularmente a los acompañantes de los motociclistas, ocuparon el segundo lugar entre los fallecidos por accidentes de tránsito en abril de 2026. En el caso de las motos, se registró un saldo de 14 víctimas, que representan el 11% del estudio. Los ocupantes de vehículos constituyeron el 16%; los conductores de vehículos, el 15%; los peatones, el 6%; y los pasajeros que viajaban en autobús, el 5%.

En el mes pasado se registraron 7 peatones fallecidos (arrollados). Estas muertes se distribuyen de forma muy dispersa en edades productivas y avanzadas (entre 25 y mayores de 65 años). Adicionalmente, se reportó un ciclista fallecido, perteneciente al grupo de 20 a 24 años.

La velocidad como principal causa de los siniestros

El grupo etario con mayor cantidad de decesos estuvo conformado por jóvenes de 20 a 24 años. Rosibel González, coordinadora del OSV, detalló en una nota de prensa que los principales lesionados fueron jóvenes en edad productiva y académica.

“Casi seis de cada diez afectados tenían entre 15 y 34 años de edad, situándose el pico de mayor incidencia estrictamente entre los 20 y los 29 años”, declaró González.

Debido a que los datos son recolectados a través de diversas fuentes, el reporte evidenció fallas en la recopilación de información crucial en los informes policiales y forenses, como la edad de las víctimas.

En el 63% de los casos documentados, la principal causa de los siniestros fue el exceso de velocidad, seguido por la impericia, con el 13,40%, y el consumo de alcohol, con el 2,18%. La colisión o choque representó la forma de accidente más recurrente, con 115 casos, equivalentes al 35,28%; mientras que el derrape registró 81 incidentes, lo que corresponde al 24,85%.

El OSV determinó que las conductas de riesgo de los conductores provocaron casi la totalidad de los eventos. En un segundo plano están los factores ambientales o imprevistos, como fallas mecánicas. Ante este panorama, la coordinadora de la organización señaló la necesidad de reforzar la prevención en las autopistas y avenidas del país.

Al perder adherencia o estabilidad por circular a altas velocidades, las motocicletas se deslizan de inmediato: “Esto explica por qué el derrape y la colisión simple constituyen las dinámicas más comunes del mes”, detalló la coordinadora del OSV.

Los accidentes aumentan durante los fines de semana

El reporte detectó una variación en los accidentes según el calendario. En días laborables, de lunes a jueves, se registró el 57,19% de los casos debido al flujo vehicular rutinario. Por otro lado, durante los fines de semana, este porcentaje experimentó un crecimiento significativo por jornada. De viernes a domingo se registraron 140 accidentes; es decir, un promedio de 47 siniestros diarios, caracterizados por pérdida de control y choques contra estructuras fijas.

Según el OSV, durante las mañanas se concentra la mayor cantidad de accidentes.

“Las vías más despejadas propiciaron velocidades más altas que, combinadas con las actividades de esparcimiento, generaron un incremento de los siniestros en los caminos vecinales durante los días de asueto”, advirtió González.

La coordinadora del OSV resaltó que la responsabilidad y el respeto deben ser prioridad para todos los usuarios de las vías. Asimismo, advirtió que más del 36% de los fallecidos y el 52% de los lesionados ingresaron a las bases de datos oficiales sin que las minutas policiales precisaran su edad, lo que dificulta llevar un registro exacto de los casos.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.