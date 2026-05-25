El Pitazo denuncia suspensión de su cuenta oficial de Instagram

La cuenta oficial de Instagram del medio aliado El Pitazo — bajo el usuario @ElPitazoTV — fue suspendida este lunes, 25 de mayo, por la plataforma luego de que la red social notificara al medio sobre presuntas infracciones a sus normas relacionadas con derechos de autor.

De acuerdo con la notificación recibida por el equipo de El Pitazo, Instagram informó que la suspensión se produjo tras recibir reportes por supuestas violaciones de sus políticas. Sin embargo, los trabajos de investigación realizados por este medio cuentan con rigurosidad y ética periodística, razón por la cual sorprende esta decisión.

En el aviso, la plataforma señaló que la cuenta quedará suspendida y ofreció la posibilidad de presentar una apelación en caso de considerar que la medida fue incorrecta.

La notificación llegó aproximadamente a las 3:30 p.m. Tras conocer la decisión, El Pitazo inició la revisión del caso y evalúa los mecanismos disponibles para solicitar la reconsideración de la medida y recuperar el acceso a su cuenta en Instagram.

La suspensión afecta uno de los principales canales de distribución de contenidos del medio, utilizado para difundir noticias, reportajes, trabajos de investigación, alertas informativas y material audiovisual dirigido a su audiencia dentro y fuera de Venezuela.

El Pitazo continuará utilizando sus demás plataformas digitales para mantener informada a su audiencia mientras avanza el proceso de apelación ante la red social.

La suspensión de la cuenta de Instagram de El Pitazo ocurre luego de que el medio de comunicación Armando.Info enfrentara una situación similar el pasado 6 de mayo, cuando la plataforma también suspendió su cuenta tras un reclamo por una presunta violación de derechos de autor. La medida se produjo después de que el portal publicara en esa red social contenidos relacionados con una de sus investigaciones periodísticas.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.