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Armando.info denuncia la suspensión de su cuenta en Instagram

El portal Armando.info ha denunciado que Meta suspendió su cuenta de Instagram ante el reclamo de una supuesta violación de copyright. 

Esas acciones de censura siguieron a reclamos, numerosos y simultáneos, por la supuesta infracción de derechos de autor que se produjeron a partir de, o en relación con, una historia publicada por el medio el pasado 19 de abril, en la que cuentan cómo fue la compra subrepticia del grupo financiero de Bangente y que se relaciona con allegados tanto del empresario José Simón Elarba, como del sobrino de Cilia Flores, Carlos Malpica Flores.

A pesar de las diligencias hechas por los editores del portal, hasta ahora Meta no ha dado respuestas y además retiró uno de sus videos publicados en Facebook 

Desde Runrunes nos hacemos solidarios con nuestros colegas de Armando.info quienes han sido víctimas de censura y de su derecho a informar.

La libertad de expresión es un derecho de todos. Ni los gobiernos ni las plataformas tienen la potestad de impedir el libre acceso a la información y sumamos nuestra voz para que la cuenta de Armando.info en Instagram sea restituida a la brevedad.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.

De parte de Runrunes nos hacemos solidarios con nuestros colegas de Armando.info quienes han sido víctimas de censura y de su derecho a informar.
Redacción Runrun.es
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El portal Armando.info ha denunciado que Meta suspendió su cuenta de Instagram ante el reclamo de una supuesta violación de copyright. 

Esas acciones de censura siguieron a reclamos, numerosos y simultáneos, por la supuesta infracción de derechos de autor que se produjeron a partir de, o en relación con, una historia publicada por el medio el pasado 19 de abril, en la que cuentan cómo fue la compra subrepticia del grupo financiero de Bangente y que se relaciona con allegados tanto del empresario José Simón Elarba, como del sobrino de Cilia Flores, Carlos Malpica Flores.

A pesar de las diligencias hechas por los editores del portal, hasta ahora Meta no ha dado respuestas y además retiró uno de sus videos publicados en Facebook 

Desde Runrunes nos hacemos solidarios con nuestros colegas de Armando.info quienes han sido víctimas de censura y de su derecho a informar.

La libertad de expresión es un derecho de todos. Ni los gobiernos ni las plataformas tienen la potestad de impedir el libre acceso a la información y sumamos nuestra voz para que la cuenta de Armando.info en Instagram sea restituida a la brevedad.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.

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