Liberados ocho militares acusados por el “Caso Paracaidistas”

Alfredo Romero, director del Foro Penal Venezolano, organización que defiende los derechos humanos de los privados de libertad, informó la noche de este martes 26 de mayo, que los ocho presos políticos militares del llamado “Caso Paracaidistas” o “Caso Baduel” fueron liberados.

En un video difundido en redes sociales, Romero indicó que tras permanecer nueve años y seis meses en prisión, los efectivos castrenses Rubén Bermúdez, Javier Rafael Peña, Feydi Montero, Juan Díaz, Yecson Lozada, Jairo Villegas y Noé Romero fueron liberados.

La abogada del Foro Penal Mariana Ortega y quien llevó la batuta en la defensa de los militares señaló que la liberación “no es un triunfo” porque fueron condenados injustamente. Romero explicó que los efectivos castrenses fueron liberados con libertad plena por cumplimiento total de la pena.

“Estamos en libertad”, “Vamos a compartir con la familia”, “Vamos a casa”, fueron las primeras palabras que pronunciaron los liberados.

Palabras del sargento primero del Ejército, Yecson Lozada quien pasó casi 10 preso por el llamado “caso paracaidistas” pic.twitter.com/8SacDdhr9o — Gabriela Gonzalez (@GabyGabyGG) May 27, 2026

En 2017, organismos de inteligencia detuvieron a siete sargentos pertenecientes a la 42 Brigada de Infantería Paracaidista, ubicada en Maracay, estado Aragua. Los mismos fueron acusados de conspiración para ejecutar un golpe de Estado en contra de Nicolás Maduro.

El Gobierno vinculó a los siete sargentos con el general Ramón Antonio Lozada Saavedra y con el fallecido general Raúl Isaías Baduel, exministro de Defensa y una de las figuras más disidentes del chavismo, quien además murió bajo custodia del Estado en el 2021.

Liberado el general Lozada

El Foro Penal también confirmó la liberación del general Ramón Antonio Lozada Saavedra quien estaba detenido desde 2019.

#26My Desde el @ForoPenal, confirmamos la excarcelación del Gral/B GN RAMÓN ANTONIO LOZADA SAAVEDRA, quien había sido arbitrariamente detenido el 26/06/2019.#liberenatodoslospresospolíticos pic.twitter.com/uaSxcdoYzJ — Foro Penal (@ForoPenal) May 27, 2026

De los ocho años que llevaba detenido Lozada Saavedra, los últimos tres los pasó postrado en una cama del Hospital Militar Dr Carlos Arvelo, en Caracas, donde según denuncia de sus allegados permaneció aislado y con un cuadro de salud “crítico”.

Alfredo Romero precisó que, aunque la liberación del general fue anunciada en horas de la tarde, el proceso legal para concretar su salida aún no ha concluido. Agregó que el militar retirado está en silla de ruedas.

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