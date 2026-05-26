ONG impulsan recolección de firmas para pedir que la CIDH ingrese a Venezuela

Organizaciones nacionales e internacionales se encuentran promoviendo una iniciativa de recolección de firmas para permitir que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ingrese a las cárceles venezolanas con la finalidad de evaluar la situación de estas.

“La iniciativa Granito de Arena, junto a un grupo de organizaciones de la sociedad civil, está impulsando una recolección de firmas”, escribió en su cuenta de X el politólogo, Luis Peche Arteaga.

Por su parte, la ONG Laboratorio de Paz sostuvo en sus redes sociales que la finalidad es que la CIDH pueda verificar lo que viven los presos políticos dentro de las cárceles.

La iniciativa toma como punto de partida la desaparición y muerte del preso político, Víctor Hugo Quero Navas, cuyo fallecimiento fue develado por el Ministerio de Servicio Penitenciario el pasado 7 de mayo, posterior a sufrir una desaparición arbitraria, reclusión en la cárcel de El Rodeo I y traslado al hospital militar de Caracas, sin el conocimiento de sus familiares.

“Carmen Navas, su madre, entregó su vida entera esperando noticias de su hijo o una visita que nunca llegó. Carmen dedicó los últimos meses de su vida esperando que alguien con autoridad entrara a verificar lo que estaba pasando dentro de esos centros de detención. Hoy hay 500 venezolanos en la misma situación que Víctor. Y hay 500 familias viviendo lo mismo que Carmen”, expuso la misiva.

En octubre del año pasado, la CIDH presentó una solicitud ante la Organización de los Estados Americanos (OEA) para llevar a cabo una visita a Venezuela con el objetivo de observar la situación de los derechos humanos en el país y, en concreto, en la cárcel de El Helicoide, sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin), centro de reclusión que aparentemente fue cerrado por orden de la presidenta encargada bajo la tutela de la administración del gobierno de Estados Unidos, Delcy Rodríguez, el pasado 30 de enero.

#Venezuela: #CIDH urge la liberación inmediata e incondicional de todas las personas detenidas por motivos políticos



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En una declaración a una agencia internacional en octubre del año pasado, la relatora de la CIDH para Venezuela ante el Consejo Permanente de la OEA, Gloria de Mees, dijo que la última visita de la Comisión a Venezuela fue en 2002, hace más de veinte años, desde entonces cada solicitud ha sido rechazada.

En ese entonces, el secretario general de la OEA, Albert Ramdin sostuvo que una visita “in loco” representaría un paso significativo y concreto hacia la transparencia, rendición de cuentas y la protección de la dignidad humana en Venezuela.

Desde 2013, Venezuela no forma parte del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, compuesto por la CIDH, con sede en Washington, y la Corte Interamericana de Derechos Humanos en Costa Rica.

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