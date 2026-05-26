ONG rechazan nuevo uso político de anuncios de excarcelaciones

Este martes 26 de mayo, las ONG Justicia, Encuentro y Perdón (JEP) y el Foro Penal Venezolano (FPV) rechazaron lo que califican como un “nuevo uso político” de los anuncios de excarcelaciones realizados en los últimos días.

Ambas organizaciones —defensoras de derechos humanos— advirtieron que las liberaciones anunciadas por el Gobierno de Delcy Rodríguez “no representan una solución real a la situación de los presos políticos en Venezuela”.

JEP denunció a través de su cuenta en X que ha pasado poco más de una semana desde el anuncio oficial de que habrían 300 nuevas excarcelaciones y, hasta este momento, apenas ha podido verificar 44 excarcelaciones.

Cifras de la ONG contabilizan que actualmente hay 637 presos por motivos políticos entre ellos adultos mayores, personas con enfermedades graves, extranjeros y ciudadanos binacionales utilizados dentro de esquemas de “diplomacia de rehenes”.

“Esta enorme diferencia entre las cifras anunciadas y la realidad comprobable vuelve a evidenciar el uso propagandístico de las excarcelaciones mientras el aparato represivo permanece intacto”, se lee en el post.

La ONG recordó también que la mayoría de las personas previamente excarceladas desde enero hasta la fecha continúan bajo medidas condicionales arbitrarias, sometidas a procesos sin garantías y bajo amenaza permanente de regresar a prisión.

Justicia, Encuentro y Perdón alertó que persisten denuncias de desapariciones forzadas, tortura física, psicológica y médica dentro de los centros de reclusión, así como un patrón sistemático de castigo y desgaste contra las familias de las víctimas.

Ha pasado poco más de una semana desde el anuncio oficial de que habrían 300 nuevas excarcelaciones y, hasta este momento, apenas hemos podido verificar 44 excarcelaciones de presos políticos. Esta enorme diferencia entre las cifras anunciadas y la realidad comprobable vuelve a… — Justicia, Encuentro y Perdón (@JEPvzla) May 26, 2026

Ni la mitad del anuncio

Este lunes, el Foro Penal informó a través de su cuenta en X que solo ha podido verificar la excarcelación de presos políticos desde 18 de mayo, cuando se anunció la supuesta liberación de 300 detenidos y luego la de 500.

Las 39 liberaciones que ha podido verificar la ONG representan el 13% de lo anunciado por Jorge Rodríguez.

#25Mayo 10:30 pm (Ccs)

Hasta hoy, a esta hora, solo hemos verificado excarcelación de 39 presos políticos desde 18 de mayo, cuando se anunció la supuesta excarcelación de 300 y luego de 500 personas.

Al menos en lo que respecta a presos políticos, eso no ha ocurrido.@ForoPenal — Alfredo Romero (@alfredoromero) May 26, 2026

El balance más reciente de la ONG precisa que el total de presos políticos es de 409. De ellos, 375 son hombres y 34 son mujeres. 222 son civiles y 187 militares, mientras que se desconoce el paradero de una persona.

Balance de #PresosPoliticos en Venezuela al 25/05/2026 por 𝗙𝗼𝗿𝗼 𝗣𝗲𝗻𝗮𝗹:



𝗧𝗼𝘁𝗮𝗹 𝗽𝗿𝗲𝘀𝗼𝘀 𝗽𝗼𝗹í𝘁𝗶𝗰𝗼𝘀: 409*

Desde la semana pasada



Hombres: 375

Mujeres: 34



Civiles: 222

Militares: 187



Adultos: 409

Adolescentes: 0



Encarcelaciones 0

Excarcelaciones: 22… pic.twitter.com/8FaLb1Ovqr — Foro Penal (@ForoPenal) May 26, 2026

Ni 500 ni 300

Tras el anuncio del presidente de la Asamblea Nacional (AN), Jorge Rodríguez, quien el viernes 20 de mayo aseguró que serían liberadas 300 personas detenidas por motivos políticos, días después, la presidenta encargada con aval de Estados Unidos, Delcy Rodríguez, elevó la cifra a 500 excarcelaciones. Sin embargo, los datos verificados por las ONG distan ampliamente de la cifra oficial.

“El presidente de la Asamblea Nacional (había anunciado) que en las próximas horas 300 personas serían excarceladas. Ese número ha aumentado (…) y en las próximas horas estará superando las 500 liberaciones”, afirmó Rodríguez.

Rodríguez señaló que estos son casos que no estaban enmarcados en la ley de amnistía, por lo que tuvieron “un proceso distinto”, a través de la Comisión de Revolución Judicial y el Programa para la Paz y la Convivencia Democrática.

La presidenta interina explicó que bajo estos dos esquemas se han hecho consultas con ONG y universidades —que no precisó— que los ha llevado a un proceso de, hasta el momento de su declaración, “395 liberaciones”.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.

