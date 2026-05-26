“Hasta que la última sea libre”: familiares exigen liberar a todas las presas políticas frente al INOF

“Hasta que la última sea libre”. Ese es el texto que llevaba un cartel desplegado frente a las instalaciones del Instituto Nacional de Orientación Femenina (INOF), donde familiares y defensores de derechos humanos realizaron un pancartazo este martes, 26 de mayo, para exigir la liberación de todas las mujeres detenidas por motivos políticos.

Desde la protesta, Melania Leal, hermana de Emirlendris Benítez, detenida desde agosto del año 2018, recordó cómo su familiar perdió un bebé producto de las torturas a las que fue sometida cuando la encarcelaron. “Perdió a su bebé y fue condenada injustamente a 30 años de prisión sin haber cometido ningún delito”, recordó Leal sobre el caso de su hermana.

Leal también alzó su voz por las demás mujeres detenidas por motivos políticos e increpó a Delcy y Jorge Rodríguez: “¿qué tantas mentiras? ¿qué tanto sufrimiento para nuestra familia y para ellas que están allá adentro?”.

“¿Cuántas madres y padres quieren que sigan muriendo esperando la libertad de sus hijos. Libertad para todos los presos políticos, mujeres y hombres civiles y militares. Basta de tanta tortura psicológica”, añadió Melania Leal en un video publicado por el Comité por la Libertad de los Presos Políticos (Clippve).

Por su parte, el Clippve alertó en su cuenta de X que en las últimas horas se han producido algunas excarcelaciones, “pero las mujeres siguen siendo el eslabón más vulnerable del sistema penitenciario”. Por eso, sus familiares alzaron la voz en nombre de todas las que permanecen injustamente detenidas, “así como de quienes han sufrido múltiples fallas procesales, como el retardo procesal y juicios carentes de credibilidad”.

DESDE EL INOF | Melania Leal, hermana de la presa política Emirlendris Benítez, alzó su voz frente al INOF para denunciar la injusta detención de su hermana, condenada a 30 años de prisión y que incluso perdió a su bebé estando encerrada.



Leal también afirmó que todas las… pic.twitter.com/5JSylbbIqr — Comité por la Libertad de los Presos Políticos (@clippve) May 26, 2026

DESDE EL INOF | Este #26 de mayo, frente al INOF, familiares de presas políticas, acompañados de estudiantes y defensores de derechos humanos, gritaron "Ellas no están solas" y exigieron su liberación.



En las últimas horas se han producido algunas excarcelaciones, pero las… pic.twitter.com/XP1GW9UKPV — Comité por la Libertad de los Presos Políticos (@clippve) May 26, 2026

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