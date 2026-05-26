Asciende a seis la cifra de madres de presos políticos fallecidas

El Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) informó que ya son nueve la cifra de familiares de presos políticos, entre ellas seis madres, que murieron antes de ver en libertad a su ser querido, o días después de la excarcelación.

A través de su cuenta en X, el OVP indicó que los familiares fallecidos son “el reflejo de la tortura psicológica y el desgaste sistemático al que son sometidas las familias de los presos políticos en Venezuela”.

“El sufrimiento prolongado, la incertidumbre y la falta de respuestas del régimen de Delcy Rodríguez son una condena indirecta que quiebra la salud de los parientes”, aseguró el observatorio.

El OVP ratificó que negarle a un preso político el derecho a despedir a sus madres, padres o hermanos, o forzar a una madre a morir en la incertidumbre, constituyen “tratos crueles, inhumanos y degradantes”.

Asciende a nueve la cifra de familiares de presos políticos, entre ellas seis madres, que murieron antes de ver en libertad a su ser querido, o días después de la excarcelación. El patrón de fallecimientos a la espera de justicia nos muestra cómo el encarcelamiento por motivos… pic.twitter.com/CSuENc4zjO — Observatorio Venezolano de Prisiones (@oveprisiones) May 25, 2026

Otra madre fallecida

El más reciente fallecimiento fue anunciado por el OVP el pasado 25 de mayo. Se trata de María Concepción Sánchez, madre del trabajador petrolero Joan Enrique Cruz Sánchez, quien sufrió un ACV, presuntamente tras enterarse de que su hijo no sería excarcelado.

Según el entorno familiar de Sánchez, la crisis ocurrió después de conocer que su hijo no fue incluido en las recientes liberaciones vinculadas al caso Amuay, dentro del expediente conocido como Pdvsa–Obrero, el cual mantiene a varios trabajadores detenidos desde los años 2024 y 2025.

Alrededor de 170 trabajadores petroleros fueron detenidos por denunciar irregularidades, exigir condiciones laborales dignas o negarse a firmar documentos que consideraron violatorios de la ley.

Hace un par de días fueron excarcelados 11 empleados de la refinería de Cardón y otros 16 que trabajaban en Cardón, ambas refinerías del estado Falcón.

Larga lista

El OVP también ha documentado la muerte de ocho familiares más:

Carmen Teresa Navas, madre de Víctor Hugo Quero Navas, murió este 17 de mayo de 2026, 10 días después de que se enterara que su hijo Víctor Hugo Quero Navas, preso político en desaparición forzada, estaba muerto desde julio desde 2025.

Carlos Giuliani, papá de Germán Giuliani, preso político argentino en Venezuela desde hace un año, falleció el 8 de mayo pasado.

Omaira Navas, madre del periodista Ramón Centeno, falleció el 27 de enero de 2026, 13 días después de la excarcelación de su hijo.

Yarelis Salas, madre Kevin Orozco, detenido arbitrariamente en el Centro Penitenciario de Aragua, en Tocorón, fue excarcelado y su madre no pudo estar allí para abrazarlo. Murió el 21 de enero de 2026, días antes de su excarcelación.

Carmen Dávila, de 90 años, mamá del doctor Jorge Yéspica Dávila, falleció el 22 de enero de 2026, horas después de la excarcelación de su hijo. Sin embargo, no se enteró de que él ya no estaba privado de libertad.

Francisco Javier Colombo, padre de William Colombo, quien estaba preso en el Centro de Formación Hombre Nuevo Libertador en Carabobo, falleció el 12 de diciembre de 2025. Su papá tenía una discapacidad y estaba muy triste al saber que su hijo estaba detenido.

Yenny Barrios, quien también fue presa política, murió el 5 de noviembre de 2025, con la ilusión de ver a su hijo, Diego Sierralta. El joven no pudo despedirla ni asistir a su velorio, porque se encontraba tras las rejas. Actualmente, Diego está excarcelado.

Erman Branker, hermano de Rory Branker, editor del medio digital La Patilla, tampoco pudo dar el último adiós, murió de un infarto, en octubre de 2025 antes de la excarcelación de Rory.

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