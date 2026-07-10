Durante un espacio formativo ejecutado a través de la plataforma Zoom a horas de esta tarde de 9 de julio se abordaron las obligaciones del Estado, constructores, condominios y aseguradoras antes, durante y después del terremoto, destacando que un desastre natural no elimina automáticamente las posibles responsabilidades jurídicas.

Las responsabilidades derivadas de los daños ocasionados por el sismo del 24 de junio deben analizarse desde una perspectiva integral que abarca el papel del Estado, los constructores, los condominios y el sector asegurador. Esa fue una de las principales conclusiones del foro “Respuesta del Sector Asegurador Ante Sismos: Aspectos Legales y Post 24-J”, en el que especialistas revisaron los retos legales que deja una catástrofe de esta magnitud.

La profesora de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), María Lidia Álvarez Chamosa, sostuvo que las consecuencias del terremoto no pueden evaluarse únicamente a partir del evento ocurrido el 24 de junio, sino también considerando las actuaciones previas que pudieron influir en la magnitud de los daños.

En ese sentido, explicó que una primera etapa del análisis corresponde a la responsabilidad del Estado, especialmente en lo relacionado con el otorgamiento de permisos de construcción, la supervisión de las obras y la aplicación de sanciones cuando existen incumplimientos de la normativa urbanística.

También cuestionó la práctica de algunos funcionarios de justificar la ausencia de controles alegando el cumplimiento de órdenes superiores, al recordar que ese argumento no exime las responsabilidades administrativas o legales que puedan derivarse de sus actuaciones. Asimismo, mencionó que en algunos inmuebles se realizaron modificaciones internas, como la instalación de tanques u otras estructuras, sin los permisos correspondientes.

Fases de análisis en medio de incertidumbre

Durante una segunda fase del análisis, centrada en lo ocurrido durante el sismo, se abordó la posible responsabilidad penal y civil de los constructores. Álvarez planteó que el hecho de tratarse de un evento catastrófico no basta por sí solo para excluir responsabilidades, por lo que cada caso requiere una evaluación técnica y jurídica que determine si las edificaciones fueron diseñadas y construidas conforme a las normas de resistencia sísmica.

En la etapa posterior al terremoto, la profesora destacó la importancia de la responsabilidad condominial, prevista en la Ley de Propiedad Horizontal, al señalar que el mantenimiento adecuado de los edificios puede convertirse en un elemento determinante para establecer responsabilidades cuando una estructura presenta daños severos.

El foro también sirvió para introducir el análisis sobre el papel del sector asegurador frente a este tipo de emergencias. El abogado Manuel Rodríguez Costa, especialista en Derecho Administrativo, abordó el funcionamiento de los seguros patrimoniales frente a riesgos catastróficos. Durante su intervención explicó que los terremotos constituyen eventos de baja frecuencia, pero de altísima severidad, capaces de generar afectaciones simultáneas sobre un gran número de bienes asegurados, una característica que representa uno de los principales desafíos para la industria aseguradora al momento de responder contractualmente ante una catástrofe.

La jornada concluyó con un llamado a fortalecer la resiliencia frente a los desastres naturales, promoviendo una mayor cultura de prevención, el cumplimiento de las normas y una respuesta coordinada entre las instituciones, el sector asegurador y la ciudadanía.

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