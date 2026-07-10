Balance #10Jul | Cifra de fallecidos por terremotos supera los 4100

El presidente de la Asamblea Nacional oficialista, Jorge Rodríguez, difundió el parte oficial sobre los terremotos del pasado 24 de junio. Hasta este viernes, 10 de julio, la cifra de fallecidos por los sismos se elevó a 4118 personas y se mantiene la misma cantidad de heridos, en 16 740.

De acuerdo con los datos compartidos por Rodríguez en su canal de Telegram, a la fecha han sido rescatadas 6462 personas, han atendido un total de 86 794 familias y 17 907 personas quedaron damnificadas por los terremotos. Además, indicó que se mantienen instalados 89 campamentos transitorios que albergan a 17 266 refugiados.

Por otra parte, el reporte oficial indica que 856 edificios fueron afectados por los terremotos, de los cuales 190 colapsaron en su totalidad. Hasta este 10 de julio, el interinato contabiliza 1171 réplicas.

Alimentos, agua y rescatistas

Las autoridades informaron también la distribución de 163 toneladas adicionales de alimentos, lo que eleva el acumulado a 9766 toneladas, y el suministro de agua a 13 902 828 litros. Asimismo, el personal médico atendió a 1130 nuevos pacientes, para un total de 29 966 personas asistidas.

En cuanto al personal desplegado en las zonas de desastre, la cifra de uniformados se sitúa en 30 076. El número de voluntarios locales experimentó un alza con el ingreso de 499 nuevos colaboradores, lo que suma un total de 29 843. En contraste, la cantidad de rescatistas internacionales disminuyó de 3931 a 3454 especialistas en el terreno.

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