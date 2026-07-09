La comunidad internacional moviliza actualmente una respuesta masiva y coordinada para atender la emergencia causada por los terremotos del 24 de junio en Venezuela. Tom Fletcher, Coordinador del Socorro de Emergencia de la ONU, destacó que el despliegue de rescatistas de 30 naciones representa lo que significa “poner en práctica la solidaridad mundial”.

Más de 30 países enviaron equipos especializados de búsqueda y rescate que trabajan con perros adiestrados para localizar sobrevivientes bajo los escombros. Estos esfuerzos buscan asistir a los millones de ciudadanos que ya necesitaban ayuda humanitaria antes del desastre y que ahora enfrentan una crisis agravada.

Organismos internacionales en acción

Las Naciones Unidas activaron el Fondo Central de Respuesta a Emergencias con una asignación inicial de 15 millones de dólares para salvar vidas de forma inmediata. La organización presentó, además, un plan de respuesta que requiere 296 millones de dólares adicionales para atender a 1,3 millones de personas durante los próximos 6 meses.

Durante su visita a las zonas afectadas, Fletcher pidió a la comunidad internacional “transformar esta solidaridad en apoyo práctico” mediante recursos que lleguen directamente al terreno. El funcionario relató que, en lugares como La Guaira, los rescatistas detienen la maquinaria pesada y guardan silencio absoluto con la esperanza de escuchar “el más leve sonido bajo los escombros” que sea una señal de vida.

Asimismo, diversas agencias internacionales como la Organización Panamericana de la Salud, Unicef y el Programa Mundial de Alimentos suministran atención médica primaria, protección infantil y asistencia alimentaria en las zonas más críticas. El Comité Internacional de Rescate (IRC, por sus siglas en inglés) amplía sus servicios de emergencia para enfrentar la crisis de salud pública y el colapso del sistema de agua en siete estados.

Nicole Kast, directora nacional del IRC en Venezuela, describió el panorama como “catastrófico” debido a que la población “ha perdido todo en cuestión de segundos”. Kast enfatizó que en las áreas más golpeadas la capacidad de respuesta civil es limitada y la gente puede quedar atrapada sin recibir auxilio oportuno. Sus equipos distribuyen kits de higiene y productos para purificar agua con el fin de evitar la propagación de enfermedades.

Iniciativas del sector privado

El sector privado también realiza aportes directos que ya superan los 32 millones de dólares para financiar las labores de recuperación. Estas empresas proporcionan maquinaria pesada indispensable para remover escombros y donan suministros básicos, como alimentos y bebidas.

La tecnología también juega un papel crucial mediante el uso de información satelital digital para orientar las operaciones de los rescatistas en las zonas de desastre. En este sector, la compañía Starlink recibió una autorización provisional de Colombia para reorientar sus estaciones y llevar internet satelital a las regiones afectadas en Venezuela.

Sergio Sotomayor, presidente de la Agencia Nacional del Espectro en Colombia, explicó que el permiso se otorgó rápidamente porque se trata de “priorizar la protección a la vida humana”. Esta medida permite restablecer las comunicaciones en lugares como el estado La Guaira, donde la infraestructura terrestre quedó destruida.

Por su parte, en coordinación con el Departamento de Estado de Estados Unidos, Amazon estableció un puente aéreo humanitario semanal desde Miami hasta Maiquetía para transportar suministros de emergencia sin costo para las organizaciones de ayuda. La ONG Airlink coordina esta logística determinando las necesidades prioritarias y verificando los envíos de las entidades sin fines de lucro.

Finalmente, el Consejo Mundial de Boxeo activó una campaña internacional para recaudar fondos y donativos en especie a través de la Cruz Roja y la Embajada de Venezuela en México. Mauricio Sulaimán, presidente del organismo, subrayó que su participación busca “dar certidumbre de que la ayuda de quien aporta algo llega a un destino seguro”.

Sulaimán reafirmó que siempre otorgarán “el mayor tipo de ayuda humanitaria posible”, y destacó que el deporte sirve para que la mente de los niños “se libere” en medio de la crisis.

Los artistas se suman a las iniciativas

El mundo del arte y el entretenimiento también suma esfuerzos para mitigar las consecuencias de la tragedia sísmica en territorio venezolano. Varias celebridades internacionales impulsan iniciativas propias para canalizar recursos hacia las poblaciones más vulnerables tras los terremotos.

La cantante colombiana Shakira utiliza su plataforma global para proteger el derecho a la educación de los niños afectados por los sismos. La artista anunció que el Fondo para la Educación FIFA Global Citizen, del cual es socia, destinará 500 000 dólares para apoyar a organizaciones que trabajan con menores cuya escolaridad quedó interrumpida.

También, la artista española Rosalía canaliza su ayuda a través de Unicef España para garantizar servicios básicos en las zonas de desastre. Su donación permite suministrar agua potable a 30 000 niños durante un mes y ofrecer atención médica a otras 25 000 personas por un trimestre. Este aporte, además, financia la creación de espacios seguros donde los infantes permanecen acompañados y protegidos.

Algunas bandas de rock legendarias, como Metallica y Pearl Jam, también activaron mecanismos de recaudación para la emergencia venezolana. La fundación All Within My Hands, creada por los integrantes de Metallica, informó una donación directa de 100 000 dólares para las tareas de auxilio. Por su parte, Pearl Jam subasta un póster autografiado con el fin de reunir fondos destinados específicamente a los damnificados por los sismos.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.