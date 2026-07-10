Reino Unido instaló un hospital de campaña en La Guaira

Un hospital de campaña de emergencia, financiado por el Gobierno del Reino Unido, inició operaciones completas esta semana en La Guaira para reforzar la atención sanitaria a las comunidades afectadas por los terremotos que sacudieron Venezuela el pasado 24 de junio.

La instalación médica, manejada por el Equipo Médico de Emergencia del Reino Unido (Emergency Medical Team, EMT), comenzó operaciones completas este 8 de julio, es totalmente autosuficiente y tiene capacidad para atender a más de 100 pacientes al día.

Este hospital de campaña prestará servicios de atención primaria, incluida asistencia materno-infantil, cuidado de recién nacidos, tratamiento de lesiones menores y estabilización de pacientes con afecciones más graves. Pueden tratar complicaciones frecuentes y apoyar partos seguros. Cuenta con una sala de hospitalización de 20 camas, destinada a la atención de pacientes de corta estancia y a servicios de emergencia para madres y recién nacidos.

Asimismo, tiene capacidad para proporcionar acceso a agua potable y servicios de saneamiento, tanto a otros centros de salud como a las comunidades afectadas. Para su funcionamiento, el Reino Unido trasladó a Venezuela, el pasado domingo 5 de julio, unas 20 toneladas de medicamentos, equipos especializados e insumos médicos. Se trata, pues, de una unidad completamente autosuficiente capaz de responder a las necesidades más urgentes derivadas de la emergencia.

A propósito de esta ayuda, el ministro británico para América Latina y el Caribe, Chris Elmore, afirmó que el Reino Unido está incrementando su apoyo a Venezuela ante la magnitud del desastre:

Además del despliegue de equipos especializados de búsqueda y rescate y de la financiación humanitaria de emergencia, estamos igualando hasta 2 millones de libras en donaciones públicas destinadas al llamamiento del Comité de Emergencias por Desastres y desplegando el Equipo Médico de Emergencia del Reino Unido y su hospital de campaña para brindar atención sanitaria vital a las comunidades más afectadas, declaró.

Por su parte, desde La Guaira, el jefe de Misión de la Embajada del Reino Unido en Venezuela, Colin Dick, reiteró el compromiso de su país con la recuperación de las zonas impactadas: “Quiero que todos los venezolanos sepan que el Reino Unido está con ustedes. Por eso desplegamos un equipo de búsqueda y rescate y ahora un hospital de campaña de emergencia para salvar vidas y ayudar a quienes más lo necesitan”.

Asistencia multidimensional

La apertura del hospital de UK EMT en La Guaira forma parte de un paquete de ayuda de 5,8 millones de libras esterlinas anunciado por el Gobierno británico para apoyar la respuesta humanitaria global tras los sismos en Venezuela. Los recursos han incluido operaciones de búsqueda y rescate, el despliegue del hospital de campaña y una contribución de 2 millones de libras al Llamado especial para Venezuela del Comité de Emergencias por Desastres (Disasters Emergency Committee, DEC).

La llegada del equipo médico se concretó después de la misión desarrollada por el Equipo Internacional de Búsqueda y Rescate del Reino Unido (ISAR), que se llevó a cabo entre el 27 de junio y el 4 de julio, y que estuvo integrada por 68 especialistas, 6 perros de búsqueda y tecnología de localización avanzada.

El equipo de ISAR, que inspeccionó cerca de 500 edificaciones durante las labores para encontrar sobrevivientes y evaluar daños estructurales en zonas afectadas de Maracay, estado Aragua, y en el estado La Guaira, recibió el sábado 4 de julio la condecoración “Héroe de Venezuela” por su labor durante la emergencia.

Mas de 10 millones de libras esterlinas

El Llamado de ayuda para Venezuela impulsado por el DEC —coalición que agrupa a 15 organizaciones humanitarias británicas, entre ellas la Cruz Roja Británica, Oxfam, Save the Children y World Vision— superó los 10 millones de libras en donaciones durante su primera semana.

La cifra incluye el aporte gubernamental británico de dos millones de libras, así como contribuciones realizadas por ciudadanos del Reino Unido e, incluso, por el rey Carlos III. Catorce de las organizaciones que forman parte de la coalición ya desarrollan operaciones en Venezuela, suministrando refugio, alimentos, agua potable, kits de higiene y espacios seguros para niños y familias afectadas. Los fondos recaudados permitirán proporcionar asistencia a largo plazo durante los próximos 12 a 24 meses.

La semana pasada, antes de realizar su donación, el rey Carlos III había enviado un mensaje a Venezuela, en el que expresaba sus condolencias al pueblo venezolano por las pérdidas humanas y los daños ocasionados por los terremotos.

Mi esposa y yo nos sentimos profundamente entristecidos al conocer los devastadores terremotos que han golpeado su país y la trágica pérdida de vidas y sufrimiento que han causado. Admiramos profundamente la resiliencia y fortaleza del pueblo venezolano y enviamos nuestras más sinceras condolencias a todos los afectados por esta terrible tragedia, comentó el Monarca.

Más detalles sobre el apoyo del Reino Unido

El equipo de Búsqueda y Rescate Internacional (ISAR, por sus siglas en inglés) del Reino Unido estuvo desplegado en Venezuela del 27 de junio al 4 de julio. Integrado por 68 especialistas, incluidos 6 perros de búsqueda y tecnología especializada, se centró en la localización y rescate de personas atrapadas entre los escombros.

Durante su misión, el equipo ISAR evaluó alrededor de 500 edificios en Maracay y La Guaira en su búsqueda de sobrevivientes. ISAR constituye la capacidad oficial de respuesta internacional del Reino Unido y cuenta con financiación y apoyo del Ministerio de Asuntos Exteriores, Commonwealth y Desarrollo (FCDO por sus siglas en inglés). Mientras, el Equipo Médico de Emergencia (EMT, por sus siglas en inglés) del Reino Unido cuenta con una amplia experiencia en contextos humanitarios y zonas de conflicto.

Para más información o para coordinar entrevistas sobre el Equipo Médico de Emergencia o el equipo de Búsqueda y Rescate del Reino Unido, por favor contacte a:

Alejandra Romero

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✉️ alejandra.romero@fcdo.gov.uk

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