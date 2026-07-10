Un equipo estadounidense especializado en búsqueda y rescate aseguró que la burocracia, las demoras administrativas y la falta de coordinación retrasaron su ingreso a Venezuela tras los terremotos del 24 de junio, impidiéndole llegar durante las horas más críticas para localizar sobrevivientes.

Según un reportaje de The Wall Street Journal, los siete integrantes de Strategic Response Partners viajaban desde Miami con equipos especializados para operaciones entre escombros cuando, a solo 30 minutos de aterrizar, las autoridades venezolanas revocaron sin explicación su permiso de ingreso. El grupo ya había esperado cuatro días para obtener la autorización y tuvo que regresar a República Dominicana antes de recibir un nuevo visto bueno diplomático.

Cuando finalmente llegó al país, el 30 de junio, el equipo considera que la oportunidad de rescatar con vida a muchas personas ya se había perdido.

“Si nos hubieran dejado entrar antes, podríamos haber ayudado a salvar vidas”, afirmó Michael Saavedra, director del grupo y bombero de Miami Beach, quien recordó haber recuperado el cuerpo de una mujer que, según los indicios, sobrevivió varios días atrapada bajo los escombros antes de fallecer.

El reportaje señala que las dificultades no terminaron con el ingreso al país. Los rescatistas denunciaron retrasos para retirar equipos en el aeropuerto, problemas de coordinación entre organismos, falta de traductores y obstáculos para desplazarse por las zonas afectadas. Saavedra también afirmó que un militar les pidió una “donación” para permitirles continuar el viaje, situación que interpretó como un intento de soborno.

Además de las trabas administrativas, el equipo cuestionó la calidad de algunas construcciones colapsadas. Steve Slepcevic, director ejecutivo de Strategic Response Partners y con experiencia en operaciones de rescate en Haití, Chile y México, sostuvo que encontró edificios con deficiencias estructurales que complicaron aún más las labores de búsqueda.

El Wall Street Journal también recoge denuncias de rescatistas venezolanos e internacionales sobre falta de coordinación, interferencias políticas y una respuesta caótica durante los primeros días de la emergencia. Algunos aseguraron haber sido obligados a participar en actos oficiales o tomarse fotografías con autoridades mientras intentaban avanzar con las tareas de rescate.

Por su parte, el gobierno interino de Delcy Rodríguez rechazó las críticas y aseguró que la respuesta fue rápida y que el país recibió ayuda de más de 30 naciones. La administración también destacó el trabajo conjunto con brigadas internacionales y afirmó que los equipos estadounidenses contribuyeron al rescate de seis sobrevivientes.

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