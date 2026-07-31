La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y su Relatoría Especial sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (REDESCA) instaron al Estado venezolano a mantener la asistencia humanitaria y a monitorear la reconstrucción del país tras el doble terremoto del 24 de junio.

A través de un comunicado difundido en su página web, la CIDH instó al gobierno que lidera Delcy Rodríguez bajo la tutela de Estados Unidos a garantizar los derechos humanos de todas las personas afectadas en la más grave tragedia del país en su historia reciente.

La CIDH alertó de que a un mes del doble sismo tienen registros de vulneraciones a los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales (DESCA) en las zonas afectadas. El organismo recalcó que el sistema hospitalario permanece bajo presión crítica, al tiempo que persisten dificultades en el acceso a agua potable, saneamiento y servicios básicos.

Obstáculos a la respuesta humanitaria

La CIDH mencionó que existen vacíos estadísticos que impiden comprender la magnitud de las afectaciones de los terremotos. En el texto denuncian que hasta el momento no hay información oficial sobre personas desaparecidas o no localizadas.

La Comisión recordó que los Estados están obligados a prevenir, mitigar y responder de manera oportuna y efectiva a los impactos de los desastres, y garantizar el pleno respeto de los derechos humanos durante todas las fases de la emergencia.

“La asistencia humanitaria debe prestarse de forma suficiente, coordinada y sin discriminación, y el Estado debe asegurar la identificación de personas fallecidas, la trazabilidad de sus restos y el apoyo a sus familiares”, insistió la CIDH.

Finalmente, el organismo reiteró que Venezuela debe restablecer el orden constitucional y garantizar una sucesión legítima y pacífica, condición necesaria para reconstruir la institucionalidad encargada de prevenir y atender desastres de esta magnitud.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.

