Balance #9Jul | Cifra de muertos por el doblete sísmico asciende a 3.889

El presidente de la Asamblea Nacional (AN), Jorge Rodríguez, informó este jueves 9 de julio que la cifra de fallecidos por el doblete sísmico ascendió a 3.889, un aumento de 78 víctimas en comparación con el reporte de ayer.

En un balance publicado en Telegram, los equipos de búsqueda y rescate reportaron 6.462 personas rescatadas, mientras que 86.794 familias han recibido algún tipo de atención humanitaria.

Según el parte oficial, la infraestructura también sufrió daños severos: 856 edificios afectados, de los cuales 190 colapsaron por completo, dejando 17.907 personas sin vivienda.

El presidente de la AN precisó que actualmente funcionan 89 campamentos transitorios, donde permanecen 16.891 ciudadanos.

En materia de asistencia, el Gobierno informó la distribución de 9.603 toneladas de alimentos y 12.126.298 litros de agua, además de la atención médica brindada a 28.836 pacientes.

El informe indicó que el operativo de respuesta incluye 3.931 rescatistas internacionales, 30.076 efectivos desplegados y 29.344 voluntarios, quienes continúan trabajando en zonas de difícil acceso.

Hasta la fecha, se han registrado 1.142 réplicas, lo que mantiene en alerta a las autoridades y a la población.

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