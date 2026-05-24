Falleció quinta madre de preso político en lo que va de año

Otra madre de un preso político murió este año. En esta ocasión se trató de María Concepción Sánchez, madre del trabajador de Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA), Joan Enrique Cruz Sánchez, quien falleció en horas de la mañana de este 24 de mayo.

De acuerdo a versiones familiares, Sánchez sufrió un accidente cerebrovascular (ACV) el pasado jueves 21 de mayo y fue recluida con pronóstico reservado en el Hospital de San Juan de los Morros, estado Guárico

Según su entorno familiar, la crisis ocurrió después de conocer que su hijo no fue incluido en las recientes liberaciones vinculadas al caso Amuay, dentro del expediente conocido como Pdvsa–Obrero, el cual mantiene a varios trabajadores detenidos desde los años 2024 y 2025.

Sánchez habría sufrido un infarto este domingo.

Alrededor de 170 trabajadores petroleros fueron detenidos por denunciar irregularidades, exigir condiciones laborales dignas o negarse a firmar documentos que consideraron violatorios de la ley.

Hace un par de días fueron excarcelados 11 empleados de la refinería de Cardón y otros 16 que trabajaban en Cardón, ambas refinerías del estado Falcón.

Todos se encontraban recluidos en la cárcel de Yare II en el estado Miranda, donde permanece Joan Sánchez.

Al menos cinco madres de presos políticos han muerto este año desde que se anunció el proceso de excarcelaciones, incluyendo a María Concepción Sánchez.

Un calvario mortal

Yarelis Salas: La madre de Kevin Orozco murió el pasado 21 de enero a los 39 años víctima de un infarto. Salas participó de las vigilas a las afueras de la cárcel de Tocorón, en el estado Aragua. Cuatro días después del fallecimiento de Salas, Orozco, quien fue detenido en el marco de la represión poselectoral del 28 de julio de 2024, salió excarcelado.

Carmen Dávila: La madre del médico Jorge Yéspica Dávila falleció a los 90 años en un centro hospitalario del estado Aragua a consecuencia de una insuficiencia respiratoria aguda derivada de un tromboembolismo pulmonar el 22 de enero de 2026, apenas dos días después de que su hijo fuera excarcelado luego de pasar un año y dos meses preso en Tocorón.

Omaira Navas: La madre del periodista Ramón Centeno murió víctima de un accidente cerebrovascular (ACV), dos semanas después de lograr ver a su hijo excarcelado. Navas sufrió el percance que la condujo a la muerte luego de acompañar a su hijo a su primera audiencia judicial. Centeno fue excarcelado el pasado 14 de enero, tras pasar cuatro años preso.

Carmen Teresa Navas: La madre de Víctor Hugo Quero Navas falleció apenas nueve días después de enterarse el 7 de mayo que su hijo había muerto preso bajo custodia del Estado. Navas estuvo más de un año peregrinando por instituciones del gobierno que se negaron a darle información sobre el paradero de su hijo, quien según el propio Estado murió en julio de 2025, después de ser aprehendido el 1 de enero de ese año.

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