Médico presunto responsable de abuso a mujeres Yekuana fue privado de libertad

El médico José García, presunto responsable del abuso sexual perpetrado en el Centro de Diagnóstico Integral CDI de la Esmeralda municipio Alto Orinoco, fue presentado ante Circuito Judicial Penal del estado Amazonas, unos 12 días después de la denuncia realizada por Norelys Pérez y su madre Noira Pérez, del pueblo indígena Yekuana.

En un vídeo difundido por las redes sociales el pasado 3 de mayo, Norelys Pérez narró que fue abusada bajo engaño mientras acudía a colocarse un implante anticonceptivo, su madre por su parte, exigió respeto y que su caso no fuera ignorado por las autoridades.

La Organización Tejidos de Dignidad, la Organización Mujeres Indígenas Yekuanas de Alto Orinoco y la Organización Regional de los Pueblos Indígenas ( Orpia) hicieron firmes pronunciamientos para que este tipo de delitos no quede impune.

El pasado 8 de mayo, representantes de Orpia, con un grupo de mujeres, se dirigió al Ministerio Público para formalizar la denuncia y exigir justicia por Norelys Pérez y otras mujeres que según el video, también fueron abusadas.

Ese mismo día, una comisión nacional se trasladó hasta el municipio Alto Orinoco y posteriormente la denunciante fue trasladada hasta la capital amazonense con apoyo de varias instituciones, cuya misión es brindar atención a las mujeres en estado de vulnerabilidad.

Se conoció que la Fiscalía 5ta del Ministerio Público del estado Amazonas con responsabilidad Penal Adolescente y Penal Ordinario, en conjunto con la Fiscalía 91° Nacional con énfasis en Derechos de Pueblos Indígenas, dictó la medida judicial preventiva de libertad al médico José García, actualmente recluido en la sede del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalisticas ( CICPC).

Se estima que la próxima audiencia se lleve a cabo en el mes de julio.

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