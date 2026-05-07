Amazonas: Mujeres Yekuanas denuncian abuso sexual en un CDI y exigen justicia real

Madre e hija del pueblo originario Yekuana denunciaron un caso de abuso sexual médico en el Centro de Diagnóstico Integral (CDI) en la Esmeralda, municipio Alto Orinoco del estado Amazonas.

A través de un vídeo que circula por las redes sociales desde el 3 de mayo, Noira Pérez, madre de Norelys Pérez, una de las afectadas, exige sanciones para el victimario e instó a no ser ignorada por su condición indígena.

#Terrible #Venezuela



Testimonio de la madre de una de las presuntas víctimas de abuso sexual a niñas en el CDI de La Esmeralda #AltoOrinoco https://t.co/c8EFoMQPoV pic.twitter.com/JTp3RdX16J — Fritz Sanchez (@Fritz_A_Sanchez) May 4, 2026

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Testimonio de la madre de una de las presuntas víctimas de abuso sexual a niñas en el CDI de La Esmeralda #AltoOrinoco https://t.co/c8EFoMQPoV pic.twitter.com/JTp3RdX16J — Fritz Sanchez (@Fritz_A_Sanchez) May 4, 2026

Según el testimonio de la joven, tras una revisión médica y colocación de un implante anticonceptivo, el médico, valiéndose de la confianza y bajo engaño, habría perpetrado el abuso.

En un comunicado difundido por la Organización Tejidos de Dignidad, señalaron que serían seis las mujeres abusadas y exhortaron a iniciar una investigación en contra del doctor José García, de quién se desconoce su paradero.

La Organización Mujeres Indígenas de Alto Orinoco también emitió un comunicado, en el que ofreció respaldo absoluto a las hermanas que, “han roto el silencio” y se atrevieron a denunciar. Refirieron que no se trata de un ataque individual, sino de un hecho que deja una “herida profunda” a la dignidad del pueblo Yekuana.

Consideraron inaceptable que un lugar destinado a la sanación y cuidado de la vida se convierta en un escenario de miedo y vulneración de las mujeres indígenas.

Por su parte, la coordinadora de la oficina de Derechos Humanos del Vicariato Apostólico de Puerto Ayacucho, Noraima Angel, manifestó su preocupación por el caso: “Es sumamente grave lo que está ocurriendo, el sistema de justicia sigue siendo débil a favor de las mujeres y aun más a favor de las mujeres indígenas, creemos que este caso debe ser atendido de manera urgente”.

Desde la Organización Regional de los Pueblos Indígenas de Amazonas (Orpia) convocaron al pueblo de Puerto Ayacucho a una movilización este viernes 8 de mayo hasta la sede del Ministerio Público, donde entregarán un pronunciamiento y denunciarán el caso ante las autoridades para que se de inició al proceso de investigación correspondiente al caso.

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