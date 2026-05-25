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El Mañanero del 25 de mayo: María Corina Machado aseguró que viene a Venezuela y será candidata

¡Buenos días! Aquí te servimos El Mañanero de este lunes, 25 de mayo, ese rapidito de noticias que entra suave, pero despierta de golpe. El menú incluye “El primer sorbo”, una dosis fuerte de información para abrir los ojos, esa noticia que marca la agenda; “Recién salido del horno”, un resumen de los temas más importantes de las últimas horas; La “perla” del día, esa frase altisonante que te hará espabilar; “Lo que rompe en redes”, para que arranques la jornada a tono con los temas virales o tendencia en X, Instagram o TikTok; “Azuquita pa’l café”, un contenido curioso o inspirador para endulzar la mañana y “La ñapa”, con recomendaciones culturales, de información general o entretenimiento para que tu día tenga buen sabor hasta el próximo café.

El primer sorbo

Durante un encuentro con dirigentes políticos, miembros del Comando Con Venezuela y representantes del Parlamento en Panamá, la líder opositora María Corina Machado dijo que volverá pronto a Venezuela y será candidata presidencial.

María Corina Machado aseguró en Panamá que será candidata presidencial

Recién salido del horno: otras noticias

Falleció quinta madre de preso político en lo que va de año 

Esta vez fue un simulacro, no un operativo real como el del pasado 3 de enero 

Delcy Rodríguez prometió 500 excarcelaciones en próximas horas, pero ONG contabilizan poco más de 40 

Vente Venezuela cumplió 14 años y exigió cronograma electoral

Provea denunció violación a la soberanía nacional 

Reclusos en Internado Judicial de Barinas iniciaron protesta por supuestas violaciones a DDHH

A Yenhalen Tovar la señalan de explosivista 

Tiroteo cerca de la Casa Blanca dejó un muerto y un herido

A Camila Fabri también le dijeron “ciao bambina”

Vente Venezuela denunció detención de coordinador en Apure 




Dólar/Euro BCV

La perla del día

“Este es uno de los tantos planes que hemos discutido, preparado, planificado en estas horas, pero no yo, yo soy una más; son millones de venezolanos que vamos a regresar a una nación, a convertir esa tierra arrasada en tierra de gracia”, María Corina Machado a venezolanos en Panamá

Lo que rompe en redes

Ayer se produjo la rotura de una tubería en el bulevar de El Cafetal en Caracas, a la altura de Santa Paula

Azuquita pa’la café

Miley Cirus, la ex estrella de la serie de Disney “Hannah Montana”, recibió una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood . 

La ñapa (recomendamos…)

El cantante Ed Sheeran hizo delirar a miles de personas en Ecuador.


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Redacción Runrun.es
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¡Buenos días! Aquí te servimos El Mañanero de este lunes, 25 de mayo, ese rapidito de noticias que entra suave, pero despierta de golpe. El menú incluye “El primer sorbo”, una dosis fuerte de información para abrir los ojos, esa noticia que marca la agenda; “Recién salido del horno”, un resumen de los temas más importantes de las últimas horas; La “perla” del día, esa frase altisonante que te hará espabilar; “Lo que rompe en redes”, para que arranques la jornada a tono con los temas virales o tendencia en X, Instagram o TikTok; “Azuquita pa’l café”, un contenido curioso o inspirador para endulzar la mañana y “La ñapa”, con recomendaciones culturales, de información general o entretenimiento para que tu día tenga buen sabor hasta el próximo café.

El primer sorbo

Durante un encuentro con dirigentes políticos, miembros del Comando Con Venezuela y representantes del Parlamento en Panamá, la líder opositora María Corina Machado dijo que volverá pronto a Venezuela y será candidata presidencial.

María Corina Machado aseguró en Panamá que será candidata presidencial

Recién salido del horno: otras noticias

Falleció quinta madre de preso político en lo que va de año 

Esta vez fue un simulacro, no un operativo real como el del pasado 3 de enero 

Delcy Rodríguez prometió 500 excarcelaciones en próximas horas, pero ONG contabilizan poco más de 40 

Vente Venezuela cumplió 14 años y exigió cronograma electoral

Provea denunció violación a la soberanía nacional 

Reclusos en Internado Judicial de Barinas iniciaron protesta por supuestas violaciones a DDHH

A Yenhalen Tovar la señalan de explosivista 

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A Camila Fabri también le dijeron “ciao bambina”

Vente Venezuela denunció detención de coordinador en Apure 




Dólar/Euro BCV

La perla del día

“Este es uno de los tantos planes que hemos discutido, preparado, planificado en estas horas, pero no yo, yo soy una más; son millones de venezolanos que vamos a regresar a una nación, a convertir esa tierra arrasada en tierra de gracia”, María Corina Machado a venezolanos en Panamá

Lo que rompe en redes

Ayer se produjo la rotura de una tubería en el bulevar de El Cafetal en Caracas, a la altura de Santa Paula

Azuquita pa’la café

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