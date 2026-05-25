El Mañanero del 25 de mayo: María Corina Machado aseguró que viene a Venezuela y será candidata

¡Buenos días! Aquí te servimos El Mañanero de este lunes, 25 de mayo, ese rapidito de noticias que entra suave, pero despierta de golpe. El menú incluye “El primer sorbo”, una dosis fuerte de información para abrir los ojos, esa noticia que marca la agenda; “Recién salido del horno”, un resumen de los temas más importantes de las últimas horas; La “perla” del día, esa frase altisonante que te hará espabilar; “Lo que rompe en redes”, para que arranques la jornada a tono con los temas virales o tendencia en X, Instagram o TikTok; “Azuquita pa’l café”, un contenido curioso o inspirador para endulzar la mañana y “La ñapa”, con recomendaciones culturales, de información general o entretenimiento para que tu día tenga buen sabor hasta el próximo café.

El primer sorbo

Durante un encuentro con dirigentes políticos, miembros del Comando Con Venezuela y representantes del Parlamento en Panamá, la líder opositora María Corina Machado dijo que volverá pronto a Venezuela y será candidata presidencial.

Recién salido del horno: otras noticias

Falleció quinta madre de preso político en lo que va de año



Esta vez fue un simulacro, no un operativo real como el del pasado 3 de enero

Delcy Rodríguez prometió 500 excarcelaciones en próximas horas, pero ONG contabilizan poco más de 40

Vente Venezuela cumplió 14 años y exigió cronograma electoral

Provea denunció violación a la soberanía nacional

Reclusos en Internado Judicial de Barinas iniciaron protesta por supuestas violaciones a DDHH

A Yenhalen Tovar la señalan de explosivista



Tiroteo cerca de la Casa Blanca dejó un muerto y un herido

A Camila Fabri también le dijeron “ciao bambina”

Vente Venezuela denunció detención de coordinador en Apure







Dólar/Euro BCV

La perla del día

“Este es uno de los tantos planes que hemos discutido, preparado, planificado en estas horas, pero no yo, yo soy una más; son millones de venezolanos que vamos a regresar a una nación, a convertir esa tierra arrasada en tierra de gracia”, María Corina Machado a venezolanos en Panamá

Lo que rompe en redes

Ayer se produjo la rotura de una tubería en el bulevar de El Cafetal en Caracas, a la altura de Santa Paula.

🚨 ¡Atención vecinos de El Cafetal! 🚧



Por rotura de tubería matriz de @HidrovenOficial a la altura de Santa Paula, se activa un canal de contraflujo sentido Chuao (entre Santa Paula y la calle El Limón).



Funcionarios de PoliBaruta y PC Baruta en el lugar. Hidrocapital ya está… pic.twitter.com/iSIwDrVWfa — Darwin González (@darwingonzalezp) May 24, 2026

Azuquita pa’la café

Miley Cirus, la ex estrella de la serie de Disney “Hannah Montana”, recibió una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood .

Grammy Award winner and actress Miley Cyrus, beloved for her role in the popular Disney Channel sitcom "Hannah Montana," has been presented with a star on the Hollywood Walk of Fame. https://t.co/3zOKVVsboZ — ABC News (@ABC) May 24, 2026

La ñapa (recomendamos…)

El cantante Ed Sheeran hizo delirar a miles de personas en Ecuador.

🎶❤️ Quito se rindió ante “Photograph”, “Perfect” y “Thinking Out Loud” ✨🇪🇨



Ed Sheeran hizo cantar a más de 36 mil personas en el estadio Olímpico Atahualpa 🎤🔥



El show contó con dos escenarios: uno principal y otro en el centro de la cancha, permitiendo que miles de fans… pic.twitter.com/8DkIBveCxI — El Universo (@eluniversocom) May 24, 2026



