Vente Venezuela cumplió 14 años y exigió cronograma electoral

En el marco de su decimocuarto aniversario, el partido Vente Venezuela exigió un cronograma electoral y reiteró que su líder María Corina Machado regresará en los próximos días a Venezuela.

“Con el cronograma electoral empieza la transición porque le vas a dar al país certeza. El país lo que no puede vivir es la incertidumbre en este desgobierno que no da soluciones”, dijo el coordinador nacional de organización del partido, Henry Alviárez.

El expreso político indicó que Venezuela está cerca de conseguir su libertad y reiteró que Machado volverá al país próximamente.

El dirigente caraqueño Jesús Armas oficializó su incorporación a Vente Venezuela https://t.co/xUuUdNTXdB pic.twitter.com/dIxkWDJSPw — Monitoreamos (@monitoreamos) May 24, 2026

“Estamos haciendo una organización ciudadana sin precedentes, que por cierto, trasciende a los partidos, esto no es una lucha solo de partidos, es una lucha del ciudadano”, aseveró el dirigente excarcelado este año.

Durante un acto en Panamá este sábado 23 de mayo, Machado reiteró que su regreso será coordinado con el gobierno de los Estados Unidos.

“Hay claridad de que mi regreso tiene un propósito: acompañar y fortalecer el plan que ha presentado el secretario de Estado Marco Rubio en sus tres etapas y prepararnos para la cuarta fase, esa es la nuestra, de la reconstrucción de nuestro país. Sí, y será pronto. Cada cosa en su momento”, declaró Machado en la nación centroamericana flanqueada por miembros de la oposición venezolana, algunos en el exilio como Leopoldo López y Antonio Ledezma.

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