María Corina Machado aseguró en Panamá que será candidata presidencial

María Corina Machado afirmó este sábado en Panamá que será candidata presidencial en unas elecciones transparentes y que volverá pronto a Venezuela.

Durante un encuentro con dirigentes políticos, miembros del Comando Con Venezuela y representantes del Parlamento panameño, la líder opositora y ganadora del premio Nobel de la Paz, dijo que la libertad de Venezuela representa también la libertad de las Américas.

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María Corina Machado confirmó desde Panamá que será candidata presidencial en las próximas elecciones venezolanas. También respaldó el plan de transición en tres fases impulsado por Marco Rubio, que contempla nuevos comicios libres. –… pic.twitter.com/CzDSuhicYy — Reporte Ya (@ReporteYa) May 23, 2026

“A todos los venezolanos, a todos los panameños y ciudadanos de otros países que acompañan nuestra causa y a todos nuestros aliados. Tenemos un mandato, tenemos una ruta, tenemos una estrategia y hoy tenemos no solo una fuerte conducción política, pero además tenemos una sociedad cohesionada, unida, decidida y organizada como ninguna otra”, expresó ante los asistentes

La dirigente opositora llegó al país centroamericano para mantener una serie de reuniones con aliados regionales.

De acuerdo a Vente Venezuela, la visita de Machado forma parte de una gira internacional destinada a reforzar alianzas y a visibilizar la crisis venezolana en el entorno diplomático latinoamericano.

Machado hizo énfasis en el papel de la diáspora.

“¿Qué otra diáspora en el mundo tiene este nivel de entusiasmo, de organización? ¿Qué otra causa te saca gente a la calle simultáneamente en cuatrocientas ciudades alrededor del planeta? ¿Qué otra red, comunidad de un país puede hoy vibrar simultáneamente?”, dijo.

La dirigente, que se encuentra en el exilio, valoró la diversidad del movimiento opositor.

“¿Que tenemos diferencias? Por supuesto, sería aburridísimo un país donde todo el mundo está de acuerdo. Pero lo que sí somos estrictos es que aquí hay un objetivo y es liberar a nuestro país. Un propósito: la transición a la democracia a través de elecciones presidenciales libres y justas, donde voten todos los venezolanos dentro y fuera del país”, dijo Machado.

#AhoraVPItv | María Corina Machado aseveró que el chavismo comenzó a “comerse entre ellos” y resaltó que el quiebre interno de las mafias en el poder está dejando al descubierto “la magnitud del saqueo” contra #Venezuela.



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Machado enfatizó en la necesidad de nombrar un nuevo Consejo Nacional Electoral (CNE) como un paso fundamental para el avance hacia una transición real a la democracia en Venezuela.

“Que buscarán dividirnos, que tratarán de confundir, que tratarán de desviar. Ya tenemos ante eso una larga cuerda y sabemos cómo enfrentarlo. Con más unidad, con más convicción, pero sobre todo con la verdad”, sostuvo la opositora.

Aseguró que pese a sus meses en el extranjero, para ella la prioridad es el venezolano que vive dentro del país.

“Aquí el centro y la razón de todo es nuestra gente. Y yo quiero que el mundo entero sepa hoy desde aquí en Panamá, que la prioridad de todo lo que hemos estado discutiendo es la angustia de lo que está viviendo el venezolano hoy”, enfatizó.

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