La cifra de fallecidos por los terremotos en Venezuela llega a 4930 personas, segÃºn el parte oficial difundido este jueves, 16 de julio, por el presidente de la Asamblea Nacional oficialista, Jorge RodrÃ­guez, en sus redes sociales.

Al igual que en dÃ­a anteriores, segÃºn el balance oficial, la cifra de personas heridas y rescatadas se mantiene en 16 740 y 6492, respectivamente. A la fecha, 128 324 familias han sido atendidas, 17 907 perdieron su vivienda y 21 210 se encuentran refugiadas en los 107 campamentos transitorios instalados por el Gobierno.

AdemÃ¡s, un total de 35 781 personas han recibido atenciÃ³n en centros de salud, mientras que se han distribuido 10 063 toneladas de alimentos y un total de 26 738 575 litros de agua

Con respecto al despliegue, el reporte indica que en terreno se encuentran 2278 rescatistas internacionales, 30 989 funcionarios nacionales y 31 745 voluntarios que han acudido a las zonas de desastre a prestar apoyo.

Hasta este 16 de julio, se han registrado 1308 rÃ©plicas desde doblete sÃ­smico, el cual causÃ³ el desplome de 190 edificios y la afectaciÃ³n parcial de otros 856.

A 22 dÃ­as de los terremotos, en La Guaira se mantienen las labores de recuperaciÃ³n de cuerpos entre los escombros de estructuras colapsadas. El litoral central fue la entidad mÃ¡s golpeada por el desastre.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa con decenas de instrumentos jurÃ­dicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes Â«contra el odioÂ», Â«contra el fascismoÂ» y Â«contra el bloqueoÂ». Este contenido fue escrito tomando en consideraciÃ³n las amenazas y lÃ­mites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgaciÃ³n de informaciones desde dentro del paÃ­s.