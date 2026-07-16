La cifra de fallecidos por los terremotos en Venezuela llega a 4930 personas, segÃºn el parte oficial difundido este jueves, 16 de julio, por el presidente de la Asamblea Nacional oficialista, Jorge RodrÃguez, en sus redes sociales.
Al igual que en dÃa anteriores, segÃºn el balance oficial, la cifra de personas heridas y rescatadas se mantiene en 16 740 y 6492, respectivamente. A la fecha, 128 324 familias han sido atendidas, 17 907 perdieron su vivienda y 21 210 se encuentran refugiadas en los 107 campamentos transitorios instalados por el Gobierno.
AdemÃ¡s, un total de 35 781 personas han recibido atenciÃ³n en centros de salud, mientras que se han distribuido 10 063 toneladas de alimentos y un total de 26 738 575 litros de agua
Con respecto al despliegue, el reporte indica que en terreno se encuentran 2278 rescatistas internacionales, 30 989 funcionarios nacionales y 31 745 voluntarios que han acudido a las zonas de desastre a prestar apoyo.
Hasta este 16 de julio, se han registrado 1308 rÃ©plicas desde doblete sÃsmico, el cual causÃ³ el desplome de 190 edificios y la afectaciÃ³n parcial de otros 856.
A 22 dÃas de los terremotos, en La Guaira se mantienen las labores de recuperaciÃ³n de cuerpos entre los escombros de estructuras colapsadas. El litoral central fue la entidad mÃ¡s golpeada por el desastre.
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