Reclusos en Internado Judicial de Barinas iniciaron protesta por supuestas violaciones a DDHH

De acuerdo a la ONG, Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP), reclusos del Internado Judicial de Barinas (Injuba) iniciaron este domingo 24 de mayo una protesta en protesta por denuncias por presuntas violaciones a los derechos humanos.

Según el OVP, desde hace una semana, cuando designaron a Elvis Macuare Guerrero como nuevo director del Injuba, los privados de libertad habrían sido sometidos a requisas violentas, que provocaron golpizas, torturas destrucción de pertenencias y restricciones prolongadas al ingreso de alimentos, agua y medicinas.

De acuerdo al testimonio de los privados de libertad en Barinas, la manifestación se desarrollaba de manera pacífica cuando funcionarios de custodia, presuntamente acompañados por el nuevo director del penal, habrían accionado armas de fuego contra la población reclusa.

Familiares denunciaron que efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) ingresaron al recinto carcelario presuntamente para reprimir la protesta iniciada por los privados de libertad.

Privados de libertad del Internado Judicial de Barinas (INJUBA) tomaron las instalaciones del penal este #24May.



Los reclusos denunciaron al equipo de @oveprisiones que hace una semana fue designado Elvis Macuare Guerrero como director de INJUBA y que, desde entonces,… pic.twitter.com/KV2sfBHyEb — Observatorio Venezolano de Prisiones (@oveprisiones) May 24, 2026

Los internos aseguraron a voceros del OVP que varias personas resultaron heridas durante el procedimiento.

En sus redes, el OVP compartió videos enviados presuntamente por los propios internos, en los que se observa a un grupo de reclusos sobre los techos y torres del internado.

En varios videos que hacen llegar a @oveprisiones se observa a gran parte de la población reclusa del Internado Judicial de Barinas (Injuba) sobre el techo de las torres, algunos incluso han quemado colchonetas.



Los internos aseguran que estaban manifestando pacíficamente,… pic.twitter.com/l0YWJ5xJez — Observatorio Venezolano de Prisiones (@oveprisiones) May 24, 2026

La protesta ocurre días después de que el Ministerio del Poder Popular para el Servicio Penitenciario ordenara la destitución del director Roberto Cabeza, junto al resto de la directiva del penal, tras señalamientos relacionados con presuntas violaciones a derechos fundamentales de los reclusos.

El OVP responsabilizó al ministro para el Servicio Penitenciario, Julio García Zerpa, por cualquier persona que pudiera salir afectada.

Familiares de los privados de libertad del Internado Judicial de Barinas (Injuba) trataron de impedir el ingreso de un grupo de funcionarios de la Guardia Nacional, pero no lo pudieron evitar.



Minutos después de su entrada al penal se escucharon gritos y detonaciones, según… pic.twitter.com/Pc60gYTueK — Observatorio Venezolano de Prisiones (@oveprisiones) May 24, 2026

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