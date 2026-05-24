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Reclusos en Internado Judicial de Barinas iniciaron protesta por supuestas violaciones a DDHH

De acuerdo a la ONG, Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP), reclusos del Internado Judicial de Barinas (Injuba) iniciaron este domingo 24 de mayo una protesta en protesta por  denuncias por presuntas violaciones a los derechos humanos.

Según el OVP, desde hace una semana, cuando designaron a Elvis Macuare Guerrero como nuevo director del Injuba, los privados de libertad habrían sido sometidos a requisas violentas, que provocaron golpizas, torturas destrucción de pertenencias y restricciones prolongadas al ingreso de alimentos, agua y medicinas.

De acuerdo al testimonio de los privados de libertad en Barinas, la manifestación se desarrollaba de manera pacífica cuando funcionarios de custodia, presuntamente acompañados por el nuevo director del penal, habrían accionado armas de fuego contra la población reclusa.

Familiares denunciaron que efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) ingresaron al recinto carcelario presuntamente para reprimir la protesta iniciada por los privados de libertad.

Los internos aseguraron a voceros del OVP que varias personas resultaron heridas durante el procedimiento.

En sus redes, el OVP compartió videos enviados presuntamente por los propios internos, en los que se observa a un grupo de reclusos sobre los techos y torres del internado.

La protesta ocurre días después de que el Ministerio del Poder Popular para el Servicio Penitenciario ordenara la destitución del director Roberto Cabeza, junto al resto de la directiva del penal, tras señalamientos relacionados con presuntas violaciones a derechos fundamentales de los reclusos.

El OVP responsabilizó al ministro para el Servicio Penitenciario, Julio García Zerpa, por cualquier persona que pudiera salir afectada. 

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país

Falleció quinta madre de preso político en lo que va de año
De acuerdo a familiares de privados libertades, efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) ingresaron al recinto con armas de fuego
Barinas
Los reclusos se subieron al techo del recinto
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redacción runrunes
Redacción Runrun.es
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De acuerdo a la ONG, Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP), reclusos del Internado Judicial de Barinas (Injuba) iniciaron este domingo 24 de mayo una protesta en protesta por  denuncias por presuntas violaciones a los derechos humanos.

Según el OVP, desde hace una semana, cuando designaron a Elvis Macuare Guerrero como nuevo director del Injuba, los privados de libertad habrían sido sometidos a requisas violentas, que provocaron golpizas, torturas destrucción de pertenencias y restricciones prolongadas al ingreso de alimentos, agua y medicinas.

De acuerdo al testimonio de los privados de libertad en Barinas, la manifestación se desarrollaba de manera pacífica cuando funcionarios de custodia, presuntamente acompañados por el nuevo director del penal, habrían accionado armas de fuego contra la población reclusa.

Familiares denunciaron que efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) ingresaron al recinto carcelario presuntamente para reprimir la protesta iniciada por los privados de libertad.

Los internos aseguraron a voceros del OVP que varias personas resultaron heridas durante el procedimiento.

En sus redes, el OVP compartió videos enviados presuntamente por los propios internos, en los que se observa a un grupo de reclusos sobre los techos y torres del internado.

La protesta ocurre días después de que el Ministerio del Poder Popular para el Servicio Penitenciario ordenara la destitución del director Roberto Cabeza, junto al resto de la directiva del penal, tras señalamientos relacionados con presuntas violaciones a derechos fundamentales de los reclusos.

El OVP responsabilizó al ministro para el Servicio Penitenciario, Julio García Zerpa, por cualquier persona que pudiera salir afectada. 

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país

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