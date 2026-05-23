Esta vez fue un simulacro, no un operativo real como el del 3E 

El gobierno de Estados Unidos llevó a cabo este sábado un simulacro de evacuación de su embajada en el sector Valle Arriba de Caracas con el sobrevuelo de dos helicópteros, que llevaban militares a bordo, y el ingreso de personal de bomberos y ambulancias a su sede diplomática, de acuerdo a información proveniente de agencias internacionales.

Según la embajada americana, el simulacro se llevó a cabo ante eventuales situaciones médicas o catástrofes.

El gobierno de Delcy Rodriguez informó que autorizó a su par de Estados Unidos para realizar un simulacro en su embajada en Caracas como parte de “los protocolos regulares de seguridad y protección diplomática”.

El Ejecutivo señaló que dos aeronaves realizarían sobrevuelos controlados en Caracas y operaciones de aterrizaje en las instalaciones de la sede diplomática.

En estos momentos se está llevando a cabo un ejercicio de respuesta militar estadounidense en la Embajada de los Estados Unidos en Caracas. Garantizar la capacidad de respuesta rápida del ejército es un componente clave de la preparación de la misión, tanto aquí en Venezuela como… pic.twitter.com/PpEwghap8r — Embajada de los EE.UU. en Caracas (@usembassyve) May 23, 2026

La actividad se desarrolla en coordinación con las autoridades aeronáuticas venezolanas, responsables de “autorizar y supervisar los sobrevuelos requeridos para dicho ejercicio, así como con otros órganos e instituciones nacionales involucradas en los protocolos de atención y seguridad”.

Así inicia el ejercicio militar de EEUU en Venezuela, muy parecido a como lo analicé el día de ayer.



El buque de transporte US GOV VESSEL 70 a menos de 15km de las costas de La Guaira de donde despegó el MH-60S.



Se espera el segundo Helicóptero y movimiento de alguna otra… https://t.co/ejdbC6J4tR pic.twitter.com/AHIgPzkqdz — 1Tte Jose Rodriguez Araña (@RodriguezAranaJ) May 23, 2026

“En estos momentos se está llevando a cabo un ejercicio de respuesta militar estadounidense en la Embajada de los Estados Unidos en Caracas. Garantizar la capacidad de respuesta rápida del ejército es un componente clave de la preparación de la misión, tanto aquí en Venezuela como en todo el mundo. Seguimos avanzando en el plan de tres fases de @POTUS para Venezuela”, escribió la embajada en su cuenta de X.

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