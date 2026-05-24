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Tiroteo cerca de la Casa Blanca dejó un muerto y un herido

Según medios estadounidenses, un hombre murió y otra persona resultó herida, en un tiroteo cerca de la Casa Blanca en Washington, Estados Unidos, este sábado 23 de mayo.

De acuerdo a un reporte del canal de noticias CNN, agentes del Servicio Secreto de Estados Unidos respondieron a reportes de un hombre armado a las afueras de la Casa Blanca, ocasionando una balacera.

Fuentes de la cadena informaron que se efectuaron aproximadamente entre 15 y 30 disparos en la intersección de la calle 17 y la avenida Pennsylvania, cerca del Edificio de Oficinas Ejecutivas Eisenhower.

En las primeras de cambio, los sonidos fueron captados por reporteros que se encontraban en el jardín norte de la Casa Blanca informando sobre el posible acuerdo entre Estados Unidos e Irán, anunciado por el presidente estadounidense, Donald Trump horas antes.

Como medida de seguridad, los reporteros fueron trasladados a la sala de conferencias de la Casa Blanca.

“Gracias a nuestro excelente Servicio Secreto y a las fuerzas del orden por la rápida y profesional actuación de esta noche contra un hombre armado cerca de la Casa Blanca, quien tenía antecedentes violentos y una posible obsesión con el edificio más preciado de nuestro país. El hombre armado murió tras un intercambio de disparos con agentes del Servicio Secreto cerca de las puertas de la Casa Blanca”, escribió en su cuenta de Truth Social.

“Este suceso ocurre un mes después del tiroteo durante la cena de corresponsales de la Casa Blanca y demuestra la importancia de que todos los futuros presidentes cuenten con el que será el espacio más seguro de su tipo jamás construido en Washington ¡La seguridad nacional de nuestro país así lo exige!”, agregó.

Según el jefe de comunicaciones del Servicio Secreto, Anthony Guglielmi, Trump se encontraba en la residencia oficial durante el incidente, pero no resultó afectado. 

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país

Esta vez fue un simulacro, no un operativo real como el del 3E 
De acuerdo al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, el atacante murió luego de enfrentarse a agentes del Servicio Secreto
Casa Blanca
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redacción runrunes
Redacción Runrun.es
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Según medios estadounidenses, un hombre murió y otra persona resultó herida, en un tiroteo cerca de la Casa Blanca en Washington, Estados Unidos, este sábado 23 de mayo.

De acuerdo a un reporte del canal de noticias CNN, agentes del Servicio Secreto de Estados Unidos respondieron a reportes de un hombre armado a las afueras de la Casa Blanca, ocasionando una balacera.

Fuentes de la cadena informaron que se efectuaron aproximadamente entre 15 y 30 disparos en la intersección de la calle 17 y la avenida Pennsylvania, cerca del Edificio de Oficinas Ejecutivas Eisenhower.

En las primeras de cambio, los sonidos fueron captados por reporteros que se encontraban en el jardín norte de la Casa Blanca informando sobre el posible acuerdo entre Estados Unidos e Irán, anunciado por el presidente estadounidense, Donald Trump horas antes.

Como medida de seguridad, los reporteros fueron trasladados a la sala de conferencias de la Casa Blanca.

“Gracias a nuestro excelente Servicio Secreto y a las fuerzas del orden por la rápida y profesional actuación de esta noche contra un hombre armado cerca de la Casa Blanca, quien tenía antecedentes violentos y una posible obsesión con el edificio más preciado de nuestro país. El hombre armado murió tras un intercambio de disparos con agentes del Servicio Secreto cerca de las puertas de la Casa Blanca”, escribió en su cuenta de Truth Social.

“Este suceso ocurre un mes después del tiroteo durante la cena de corresponsales de la Casa Blanca y demuestra la importancia de que todos los futuros presidentes cuenten con el que será el espacio más seguro de su tipo jamás construido en Washington ¡La seguridad nacional de nuestro país así lo exige!”, agregó.

Según el jefe de comunicaciones del Servicio Secreto, Anthony Guglielmi, Trump se encontraba en la residencia oficial durante el incidente, pero no resultó afectado. 

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país

Esta vez fue un simulacro, no un operativo real como el del 3E 
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