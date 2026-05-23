A Camila Fabri también le dijeron “ciao bambina”

Según el portal El Colombiano, Camilla Fabri Saab, esposa del empresario colombiano Alex Saab, abandonó Venezuela junto a sus hijos con destino a Italia.

De acuerdo a medios colombianos, Fabri y los menores de edad salieron del país durante la tarde de este viernes.

La italiana había ocupado cargos como viceministra para la Comunicación Internacional y presidenta de la Gran Misión Vuelta a la Patria.

En el marco de la “purga” y reestructuración luego del 3 de enero de este año, la presidenta encargada Delcy Rodríguez la removió de sus responsabilidades el pasado mes de febrero.

Fabri abandonó Venezuela a menos de una semana que el gobierno de Rodríguez entregara a su similar de Estados Unidos, Alex Saab, pese a que ambos países carecen de tratado de extradición y que una deportación tuviese que haberse producido hacia Colombia: país de origen de Saab.

Según el Diario de las Américas, el plan es instalarse en los próximos días en Miami, donde permanece detenido Saab, señalado como testaferro del capturado por las fuerzas armadas estadounidenses, Nicolás Maduro.

Apenas esta semana Saab compareció ante un tribunal federal en Miami. La Fiscalía del Distrito Sur de Florida lo inculpó de presunto lavado de dinero y conspiración para realizar transacciones financieras, así como un complot para ocultar y disfrazar el origen de fondos.

“Cualquier decisión que asuma el Gobierno nacional la hará por un interés, que es el interés de Venezuela, no hay otra consideración. Alex Saab es un ciudadano de origen colombiano, cumplió funciones en Venezuela y son asuntos entre los Estados Unidos de Norteamérica y Alex Saab”, sostuvo Delcy Rodríguez.

Posterior a la “deportación” de Saab, el ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello, dijo el colombiano había ejercido cargos de ministro, diplomático, ostentado pasaporte venezolano y hasta votado en las pasadas elecciones del pasado 28 de julio de 2024 con una cédula “fraudulenta”.

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