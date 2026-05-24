Provea denunció violación a la soberanía nacional 

“La administración de Delcy Rodríguez incurrió en una flagrante cesión de la soberanía territorial al permitir el sobrevuelo de helicópteros y el ingreso de tropas estadounidenses durante el simulacro de evacuación realizado el sábado 23 de mayo en la embajada de Estados Unidos en Caracas”, escribió la ONG Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (Provea).

De acuerdo a la organización, el ejercicio viola el artículo 187, numeral 11 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el cual establece que solo la Asamblea Nacional puede autorizar el ingreso de misiones militares extranjeras al territorio nacional.

En un claro desacato del artículo 187, numeral 11, de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, la administración de @delcyrodriguezv permitió el sobrevuelo y la incursión de tropas extranjeras al país.



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Según la ONG, la administración actuó de manera unilateral y pasó por encima del Parlamento.

El simulacro, que comenzó a las 10 de la mañana y terminó a las 2 de la tarde, incluyó el sobrevuelo de dos helicópteros con militares a bordo, entre ellos el jefe del Comando Sur de Estados Unidos., Francis Donovan, y reuniones entre el alto oficial y autoridades de la administración de la presidenta encargada tutelada por la administración del presidente Donald Trump desde el pasado 3 de enero de este año.

Diversas organizaciones han criticado la priorización de leyes de hidrocarburos y minería a favor del intercambio comercial con Estados Unidos, por encima de las demandas internas de democracia, justicia y mejoras en la calidad de vida de los venezolanos.

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