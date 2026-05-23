Vente Venezuela denunció detención de coordinador en Apure 

Este viernes 22 de mayo, el Comité de Derechos Humanos del partido Vente Venezuela denunció la detención de Yoel Sucre, coordinador de activismo de la organización política en el municipio Barinas.

De acuerdo con la organización, el dirigente opositor fue inicialmente detenido por funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) en un punto de control vial ubicado en la población de Bruzual, entre los estados Apure y Barinas.

Según el reporte de la organización, Sucre fue trasladado posteriormente a la sede de la GNB en Mantecal en el estado Apure, donde permanece bajo órdenes de traslado hacia San Fernando.

De acuerdo a Vente Venezuela, las autoridades tienen previsto presentar a Sucre ante los tribunales bajo los cargos de terrorismo e incitación al odio.

‼️#Atención | Yoel Sucre, coordinador de activismo de Vente Venezuela en el municipio Barinas, fue retenido por funcionarios de la Guardia Nacional en una alcabala ubicada en la población de Bruzual, entre los límites de los estados Apure y Barinas, este viernes 22 de mayo.… pic.twitter.com/z9PAIoO9m7 — DDHH Vente Venezuela (@VenteDDHH) May 22, 2026

Vente Venezuela informó que el activista regresó a Venezuela hace unos meses luego de haber sufrido persecución política durante la represión que se desató luego del 28 de julio de 2024.

A su llegada a Venezuela, Sucre acudió a los tribunales de Barinas para solicitar formalmente la amnistía, promovida a través de una ley por la Asamblea Nacional.

De acuerdo a Vente Venezuela, funcionarios judiciales le indicaron que su causa penal había sido cerrada y que no presentaba ninguna orden de captura activa en los sistemas del Estado.

Organizaciones civiles y defensores de derechos humanos han denunciado la vigencia de una puerta giratoria en Venezuela. Por un lado excarcelan a personas como los tres miembros de la Policía Metropolitana Héctor Rovaín, Erasmo Bolívar y Luis Molina, encarcelados desde hace más de dos décadas y por otro siguen aprehendido a militantes de organizaciones políticas.

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