El Mañanero del 22 de mayo: Alertan que sin garantías de reinserción no habrá retorno de la migración

¡Buenos días! Aquí te servimos El Mañanero de este viernes, 22 de mayo, ese rapidito de noticias que entra suave, pero despierta de golpe. El menú incluye “El primer sorbo”, una dosis fuerte de información para abrir los ojos, esa noticia que marca la agenda; “Recién salido del horno”, un resumen de los temas más importantes de las últimas horas; La “perla” del día, esa frase altisonante que te hará espabilar; “Lo que rompe en redes”, para que arranques la jornada a tono con los temas virales o tendencia en X, Instagram o TikTok; “Azuquita pa’l café”, un contenido curioso o inspirador para endulzar la mañana y “La ñapa”, con recomendaciones culturales, de información general o entretenimiento para que tu día tenga buen sabor hasta el próximo café.

El primer sorbo

Para Carlos Carrasco, el fenómeno de la diáspora venezolana es un asunto en primera persona y no un simple objeto de estudio. En una nueva edición de Espacio Runrunes, conducido por Luis Ernesto Blanco, el periodista e investigador del Ininco de la UCV trazó líneas para comprender las complejas dinámicas de quienes deciden regresar. Carrasco, quien vivió en Chile entre 2018 y 2024 antes de retornar al país , ofreció una perspectiva integral basada tanto en su experiencia como en sus líneas de investigación

Recién salido del horno: otras noticias

“Todo tiene su final”: La perla de Diosdado que sonó a “despedida” de su programa

Tras 16 meses de detención fue excarcelado exalcalde zuliano Nervins Sarcos

Trabajadores y jubilados exigen al MP frenar despidos ilegales y “pensiones de hambre”

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Carlos Carrasco: sin garantías de reinserción no habrá retorno de la migración

Dólar/Euro BCV

La perla del día

“Han pasado más de 60 días y los jueces se niegan a darme respuesta. Por eso voy a Venezuela (…) quiero ir directo al Palacio de Justicia y desmentir una por una todas las calumnias”, Lester Toledo, dirigente opositor, en su retorno a Venezuela tras 10 años de exilio.

Lo que rompe en redes

El canciller Yván Gil Venezuela anunció que otorgó el permiso oficial a las autoridades de los Estados Unidos para ejecutar este sábado 23 de mayo un simulacro de evacuación ante eventuales situaciones médicas o contingencias catastróficas.

Azuquita pa’la café

Así se vivió el repintado de la ciclovía arcoíris de La Castellana, municipio Chacao. La organización PP Foundation y la Embajada del Reino de los Países Bajos coordinaron esta actividad pública a propósito del Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia, que se conmemora cada 17 de mayo.

La ñapa (recomendamos…)

Chávez y su séquito hicieron caso omiso a la recomendación del fallecido escritor Arturo Uslar Pietri de “sembrar el petróleo” y, en lugar de eso, sembraron sus bolsillos de dinero mal habido. Lee el TBT de la impunidad de esta semana: