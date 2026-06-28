Recursos prometidos para Venezuela tras los sismos superan los 350 millones de dólares

La mayor asignación hasta ahora proviene del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), que anunció la creación de un fondo multidonante para la reconstrucción de Venezuela con un techo de hasta 200 millones de dólares, sujeto a aportes de gobiernos, empresas y organismos multilaterales. La CAF indicó además un aporte inicial no reembolsable de un millón de dólares como capital semilla.

El sistema de Naciones Unidas, a través de la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA), informó la asignación de 15 millones de dólares del Fondo Central para la Respuesta a Emergencias (CERF), destinados a fortalecer la respuesta humanitaria en las zonas afectadas.

Desde Estados Unidos, el secretario de Estado Marco Rubio señaló que el Departamento de Estado ha activado recursos de asistencia humanitaria para Venezuela, incluyendo apoyo en búsqueda y rescate, salud y logística, además de la coordinación con organismos internacionales para canalizar la ayuda. Estas medidas forman parte de los mecanismos de respuesta exterior del gobierno estadounidense, aunque no se han detallado desembolsos específicos adicionales al anuncio inicial.

La Federación Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja activó un llamamiento de emergencia por 50 millones de francos suizos para asistir a la población afectada, incluyendo insumos médicos, alimentos y kits de higiene.

Cáritas Española informó la movilización de 300.000 euros de urgencia como parte de una campaña de emergencia en coordinación con Cáritas Venezuela, con el objetivo de ampliar la captación de fondos entre donantes públicos y privados.

Brasil anunció el envío de ayuda humanitaria y material médico, incluyendo equipos para la instalación de un hospital de campaña, como parte de su cooperación internacional tras el desastre.

México comunicó el envío de un contingente de más de 260 efectivos, incluyendo rescatistas, personal médico, binomios caninos y material especializado para búsqueda y rescate.

Colombia estableció un protocolo para canalizar la ayuda humanitaria y médica hacia Venezuela, definiendo un único mecanismo institucional para recibir y evaluar ofertas de cooperación internacional en salud y emergencias.

En conjunto, los anuncios incluyen fondos financieros, asistencia técnica y despliegue de personal especializado. No obstante, la mayoría de los recursos corresponde a compromisos públicos o asignaciones iniciales que dependen de coordinación internacional, procesos administrativos y ejecución operativa para su materialización.

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