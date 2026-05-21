“Todo tiene su final”: La perla de Diosdado que sonó a “despedida” de su programa

El ministro de Interior, Justicia y Paz, Diosdado Cabello, lanzó una perla que sonó a “despedida” de su polémico programa televisivo Con El Mazo Dando, transmitido en Venezolana de Televisión desde el año 2014.

Durante su programa del miércoles 21 de mayo, Cabello recordó la popular canción del cantante Héctor Lavoe titulada “Todo tiene su final”, bromeando con que hay a quienes “les va a dar una depresión” cuando deje de transmitirse ese espacio televisivo, porque hace unos días dijo que la edición 600 del mismo sería un buen número para terminarlo.

“Todo tiene su final. Aristóbulo (Istúriz) decía, todo lo que empieza, termina. Fíjense, ustedes dicen, ‘vamos para 13’, porque es así, este programa es de ustedes. Vamos para 13 años”, dijo.

Asimismo, se refirió al trabajo de producción que llevaría sacar el programa al aire: “Este programa no se hace solo, entonces uno va viendo videos y corrigiendo y llamando, cambia este tuit por otro, todo el santo día”…

Cabello no hizo una afirmación exacta sobre si en realidad su programa dejará de transmitirse, pero incluso, en el contexto de sus declaraciones, la producción puso a sonar el emblemático tema de Lavoe y la audiencia bailó.

"Con el Mazo Dando" es tendencia porque Diosdado Cabello insinuó que podría estar cerca el final de su programa.



“Todo tiene su final”. pic.twitter.com/BTUVXT1yeb — ¿Por qué es tendencia? (@estendenciavzl) May 21, 2026

Durante el programa, Cabello también aprovechó para cargar contra estudiantes y profesores universitarios, a propósito de las recientes manifestaciones y paros que se han producido en el país por parte de este sector.

“Vienen ahorita a echar cuentos, como si uno no supiera la historia de ellos”, dijo Cabello sobre las protestas estudiantiles.

Arremetida contra medios de comunicación

Cabello arremetió también contra los medios de comunicación independientes y el ejercicio del periodismo en el país. En su programa, mezcló cuestionamientos éticos hacia el gremio con acusaciones históricas contra el canal Venevisión.

“Yo no soy periodista, pero se ha perdido en gran medida la ética en el periodismo. Usted puede ser periodista político, dedíquese a la política; pero usted no puede convertirse usted mismo en la noticia y usted mismo en el político”, dijo.

El dirigente oficialista afirmó ser víctima constante de supuestas campañas de desinformación por parte de sectores a los que tildó de “palangristas”. Sostuvo que, ante los ataques mediáticos, ejercerá siempre su derecho a la defensa: “Todos los santos días inventan algo. ¿Como si yo fuera de acero, pues? No, todos somos de carne y hueso (…) Cada vez que pueda me voy a defender”.

Cabello también aseguró estar vetado por la citada planta televisiva, una situación que, según sus palabras, le resulta indiferente debido al auge de las plataformas digitales que merman el alcance de los medios tradicionales.

“A mí Venevisión me tiene vetado. ‘No saquen nada de ese señor’. En verdad, eso no me da a mí ni frío ni calor (…). Ya ese tiempo pasó, ya cualquiera tiene una red social. Ellos pueden decir lo que les dé la gana, ¿pero yo no puedo decir lo que yo quiera?”, agregó.

ATENTOS | A Diosdado Cabello lo sacó de quicio el comentario de Endrina Yépez sobre el “gobierno de facto”. Hoy nombró directamente a Venevisión y aseguró que está vetado:



“Venevisión sí me tiene vetado”.



“Si alguien es atacado en este mundo por esos palangristas es este que… pic.twitter.com/Jbbq1NPz0D — Juan Pablo González 🇻🇪 (@Juanegron) May 21, 2026

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.