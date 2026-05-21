La Conversa | Ricardo Ríos: El “Rodrigato” está pasando por un momento difícil de estabilidad 

Para el presidente de la firma Poder y Estrategia, Ricardo Ríos, la expectativa sobre una eventual transición en Venezuela se ha deteriorado debido a que después del 3 de enero de este año, fecha en la que Estados Unidos detuvo a Nicolás Maduro y a Cilia Flores, el pueblo albergaba un sentimiento de euforia, que posteriormente pasó a moderación y hoy día, a más de cuatro meses de la captura, roza niveles de frustración.

A juicio del politólogo, el estatus quo, la presencia de las mismas autoridades, a pesar de algunos cambios cosméticos en los ministerios, el estancamiento del salario mínimo, la precariedad económica y el mantenimiento del aparato represivo del Estado, permiten al venezolano proyectar un futuro inmediato igual o peor al presente.

Ríos fue el invitado este martes 19 de mayo de La Conversa de la Alianza Rebelde Investiga (ARI) conformada por Runrunes, El Pitazo y Tal Cual y sostuvo que el chavismo está pasando por uno de sus momentos más críticos en cuanto a credibilidad y a cohesión de su base, ahora en torno a la figura de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez.

“Y ya ni siquiera digo el chavismo, sino el oficialismo, yo considero que el sustrato ideológico, que siempre fue muy heterodoxo, pero que de alguna manera construía una narrativa, se ha ido deshilachando”, dijo el experto a Ronna Rísquez, directora de ARI; Víctor Amaya, director de Tal Cual y Luis Blanco, director de Runrunes.

Ríos calificó la deportación, extradición o expulsión del empresario colombiano Alex Saab a Estados Unidos como uno de los peores controles de daños manejados por el chavismo.

Amaya recordó que Saab tuvo dos pasaportes, uno diplomático y otro normal, además hubo una sentencia donde el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) ratificó que era venezolano, su nombre aparece como contribuyente en el Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT) y aún cotiza en el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS).

Blanco sentenció que el ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello, admitió que portando una cédula supuestamente “fraudulenta”, Saab fue ministro, diplomático y hasta votó en las elecciones del pasado 28 de julio de 2024 con

“Creo que es una de las peores cosas que ha podido inventar el chavismo. Si uno hace seguimiento de todos los cargos que han sido sustituidos del 3 de enero para acá, más del 80% de los puestos con gente de Maduro y Flores fueron reemplazados por personas del equipo de Delcy”, apuntó el politólogo.

Ríos indicó que lo único que parece soportar al gobierno de Rodríguez es el tutelaje de parte del gobierno de Estados Unidos.

10% de aprobación para Delcy

El analista indicó que una encuesta elaborada por Poder y Estrategia elaborada apenas en marzo de este año arrojó que 34% de la población venezolana reconoce a Estados Unidos como el principal socio comercial del país y confía en un avance hacia la democracia, otro 28% dice que hay que esperar y un 17% no tiene mayores expectativas.

Ríos también expresó que la figura de Delcy Rodríguez apenas cuenta con 10% de aprobación.

“Hicimos la siguiente pregunta, le dijimos a la gente, si hoy fueran las elecciones, ¿Por quién le gustaría votar? 40% por ciento de la gente prefirió no responder, eso habla de prudencia, 10% por Rodríguez y el resto por alguien de la oposición”, dijo el experto.

Ríos expuso que con perspectivas de recuperación leves para la población y una transición democrática que no se avizora en el corto plazo, el “Rodrigato” está pasando por un momento difícil de popularidad.

Para el experto, la prosperidad económica de Venezuela solo es posible con democracia y estabilidad política.

“Si no hay la intención de una transición hacia la democracia, una mejora económica puede bajar la presión y generar cierta estabilidad política durante los próximos meses, el problema está en el cuestionamiento a la tres fases que ha planteado Estados Unidos”, dijo el politólogo.

Ríos expuso que como la gente no consigue respuestas y menos soluciones a sus problemas, en vez de organizar marchas y protestas pacíficas hacia la Defensoría del Pueblo ha emprendido reclamos frente a la embajada de Estados Unidos.

“Si hay una mejora económica, un mini boom, entonces la gente puede empezar a ver con menos importancia el tema de la democracia y en ese sentido ha habido una intención agresiva con la Ley de Hidrocarburos y la Ley de Minas. El asunto es que es poco probable que consigas cambios con los mismos actores. No se está generando un bienestar con la velocidad que se necesita”, dijo Ríos

Oposición desaprovecha oportunidad

Ríos dijo que no se trata de un tema de oportunismo, sino de la naturaleza política del adversario, y en ese sentido, la oposición democrática en Venezuela no ha podido definir una estrategia ante esta situación de descontento.

“El presidente de Estados Unidos Donald Trump dice que la gente en Venezuela está bailando en las calles, pero nadie de la oposición se atreve a desafiarlo, creo que el único en hacer un comentario fue Juan Pablo Guanipa”, dijo el politólogo en referencia a María Corina Machado y al excandidato presidencial, Edmundo Gonzalez Urrutia.

Ríos explicó que no se trata de contradecir la propuesta diplomática de Estados Unidos, simplemente de aprovechar la debilidad del chavismo y el desdibujamiento de su propuesta política.

“Los recientes días han sido muy fuertes para el chavismo, la muerte bajo custodia del Estado de Víctor Hugo Quero Navas, el posterior fallecimiento de su madre, la extradición o deportación de Alex Saab después de haber ejercido altos cargos en el gobierno y ahora la acusación contra el expresidente del gobierno de España, José Luis Rodríguez Zapatero”, indicó Rios.

Ríos sentenció que hace un par de años entre un 25% y 30% de la población tenía intenciones de emigrar. El politólogo aseguró que de acuerdo a un estudio de Poder y Estrategia, después del 3 de enero esa cifra cayó a 11%, sin embargo ha empezado a escalar hasta en un 15%.

Rísquez dijo que con la deportación o extradición de Alex Saba a territorio norteamericano el chavismo manda una señal a todo sus militantes, de que cualquiera que no esté con el gobierno de Rodríguez puede ser execrado y pasar al ostracismo.

“Delcy y Jorge Rodríguez fueron los máximos paladines defensores de Alex Saab en 2022. No fueron Maduro ni Flores, no hay forma de aminorar comunicacionalmente la gravedad del asunto, el tema del control de daños es muy difícil, porque es como ponerle una curita a una fractura abierta”, sentenció el analista.

El analista expresó que las jugadas a destiempo como la excarcelación de la adolesecente Samantha Hernández o los policías metropolitanos no le están sumando puntos al gobierno porque “el daño ya está hecho”.

“Parecieran medidas para tratar de bajarle el costo al enardecimiento e indignación que causó la muerte de Víctor Quero y su madre”, expuso el experto.

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