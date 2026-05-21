Carlos Carrasco: sin garantías de reinserción no habrá retorno de la migración

Para Carlos Carrasco, el fenómeno de la diáspora venezolana es un asunto en primera persona y no un simple objeto de estudio. En una nueva edición de Espacio Runrunes, conducido por Luis Ernesto Blanco, el periodista e investigador del Ininco de la UCV trazó líneas para comprender las complejas dinámicas de quienes deciden regresar. Carrasco, quien vivió en Chile entre 2018 y 2024 antes de retornar al país , ofreció una perspectiva integral basada tanto en su experiencia como en sus líneas de investigación

El limbo migratorio

El investigador del Ininco explicó que la percepción y las condiciones de la migración venezolana dieron un giro radical a partir de 2018. “Atrás quedó la política de fronteras abiertas y los mecanismos especiales de regularización que caracterizaron los primeros años de la crisis humanitaria. Hoy, una estricta muralla de visados se extiende desde Chile hasta Canadá, lo que, lejos de frenar los flujos, ha disparado la migración irregular”.

Carrasco alertó sobre el «limbo migratorio» en el que se encuentran cientos de miles de venezolanos en países como Chile, Perú o Ecuador. Esta situación no solo responde a trabas institucionales de los países de acogida , sino a la desatención consular del propio Estado venezolano. “Esta irregularidad forzada genera una grave consecuencia política: de los cerca de 4.8 millones de venezolanos mayores de edad en el exterior, apenas unos 100 000 pudieron inscribirse para votar en las presidenciales de 2024, dado que la ley exige residencia legal”.

El también periodista insistió en la necesidad de garantizar la participación política de la diáspora, lo cual debe entenderse no sólo como un derecho, sino como una forma de «reparación» ante el daño causado por la crisis.

El mito del retorno masivo y la «doble expulsión»

Al ser consultado sobre el impacto de los acontecimientos políticos recientes y las expectativas de retorno , el investigador desmitificó la narrativa de un regreso masivo de capitales y profesionales de alto nivel. Citando datos recientes de la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida (ENCOVI), Carrasco demostró que quienes están retornando son, en su mayoría, los perfiles con mayor vulnerabilidad socioeconómica.

Son personas que regresan por desesperación, tras fracasar en sus intentos de inserción laboral o de reunificación familiar debido a los altos costos consulares (como los 200 o 300 dólares que cuesta un pasaporte. El drama, advierte el periodista, es que al cruzar la frontera se topan con una «doble expulsión» : el Estado venezolano carece por completo de políticas públicas de reinserción social y laboral para los retornados.

Polinización cruzada frente al rezago cultural

Uno de los puntos más agudos de la entrevista abordó el rezago de la legislación y la discusión pública en Venezuela respecto a derechos civiles, equidad de género, minorías LGBTQ+ y racismo. A raíz del polémico cántico racista («Fuera la mona») registrado semanas atrás en una concentración política en Madrid , Carrasco lamentó que en el país el racismo se aborde de manera implícita, camuflado bajo el mito de que «todos somos mestizos».

Aportando datos de la CEPAL y de ENCOVI, el profesor del ININCO visibilizó cómo las poblaciones afrodescendientes en Venezuela sufren mayores tasas de mortalidad infantil y menor acceso a la educación superior, desmintiendo que sea un problema inexistente. Sin embargo, Carrasco ve una luz de esperanza en lo que denominó una «polinización cruzada» : la juventud venezolana actual muestra una mentalidad mucho más abierta y conectada globalmente , y el intercambio de aprendizajes entre quienes vivieron afuera y quienes resistieron adentro está empujando un cuestionamiento profundo de los prejuicios nacionales.

Un tejido social que resiste en la intimidad

Finalmente, Carrasco coincidió con análisis sociológicos que destacan la resiliencia del tejido social venezolano. Aunque desgastado, este tejido mutó hacia una «solidaridad comunitaria e intergeneracional» : abuelos que se cuidan entre sí al quedar solos, y vecinos que asumen la crianza de niños cuyos padres migraron.

La entrevista cerró con una exhortación clara: Venezuela ya es una sociedad multicultural y trasnacional. El reto del futuro no es esperar que los ocho millones de migrantes vuelvan , sino construir un Estado democrático e institucional que deje de asfixiar a la sociedad civil con trabas e impuestos , y que permita canalizar el inmenso potencial político, económico y cultural que la diáspora tiene para ofrecer.

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