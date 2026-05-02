Emergencia humanitaria, represión y migración forzada: por qué no es tan fácil “superarlo y perdonar”

Durante las últimas horas varios venezolanos respondieron al mensaje que el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, dirigió a la diáspora que albergase “algún tipo de resentimiento” contra el Gobierno. El 29 de abril el funcionario dijo a los connacionales en el extranjero: “supérenlo, perdónanos y vente”.

En las redes sociales muchos decidieron citar la frase de Rodríguez y la acompañaron de duras fotos y videos que reflejan hechos como la emergencia humanitaria compleja, la represión a las protestas ciudadanas de la oposición, el asesinato de manifestantes y la migración de millones en condiciones precarias.

Algunas de las imágenes ilustran cómo miles de venezolanos en los últimos años atravesaron la selva del Darién, un trayecto de 100 kilómetros que separa Colombia de Panamá, rumbo a México y los Estados Unidos.

Otros compartieron la frase con imágenes y videos de las protestas de 2014 y 2017 en el que se observa la represión de los cuerpos de seguridad del Estado a quienes protestaban. Incluyeron una foto de Diego Arellano un biólogo de 31 años de edad asesinado durante las manifestaciones del año 2017.

El periodista Orlando Avendaño publicó en su cuenta de X una foto de Franklin Brito, el productor agropecuario que en 2009 comenzó una huelga de hambre para protestar contra la expropiación de sus tierras y falleció un año después, lo que lo convirtió en un símbolo de resistencia frente al chavismo.

Un intento de “borrón y cuenta nueva”

El hermano de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, aseguró que “hay que pasar la página de los odios, hay que pasar la página de la violencia estéril, hay que pasar la página de la polarización. Ya hemos vivido suficientes dolores, ya hemos pasado por suficientes dificultades, ya hemos experimentado situaciones que jamás, ni en la peor de las pesadillas pensábamos podíamos vivir las venezolanas y los venezolanos”.

Para el defensor de derechos humanos, Rafael Uzcátegui, resume una estrategia que busca hacer un “borrón y cuenta nueva” ante este nuevo momento político, donde se olviden estos hechos como la represión y persecución a la disidencia o el fraude electoral. También consideró que pedirles a los afectados perdonar “desplaza la carga hacia las víctimas” sin un reconocimiento claro de responsabilidades por parte de las autoridades. Por último señala que la invitación al retorno se hace sin que se hayan modificado aún las condiciones que provocaron el éxodo masivo.

Recientemente, Jorge Rodríguez expresó en un discurso un mensaje dirigido a los venezolanos que han tenido que migrar de manera forzada: “Supéralo, perdónanos y vente”.



Más que una simple frase proselitista, esta consigna resume la racionalidad estratégica de los Rodríguez luego… — Rafael Uzcátegui (@fanzinero) May 1, 2026

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